Оренда квартири в Україні: чому виселяють з житла за кілька днів у 2026 році

Жінка з коробкою та будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Пошук квартири для оренди в Україні для багатьох перетворився на справжнє випробування. Власники житла стали значно обережнішими, а договори — жорсткішими. Чимало орендарів помилково думають, що після оплати першого місяця можуть поводитися у квартирі як завгодно. Насправді навіть дрібне порушення часто закінчується конфліктом, вимогою терміново виїхати та втратою завдатку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, за що квартирантів можуть виселити з житла майже миттєво у 2026 році.

Причини виселення з орендованої квартири

Найчастіше проблеми виникають через приховування важливих деталей від власника. Йдеться про додаткових мешканців, домашніх тварин або використання житла не за призначенням. У багатьох договорах ці умови прописують окремими пунктами.

У статті 815 Цивільного кодексу України зазначено, що наймач зобов’язаний використовувати житло лише для проживання та забезпечувати його збереження. Якщо людина порушує умови договору, власник має право вимагати розірвання оренди.

Ситуації, через які виселяють квартирантів:

Читайте також:

постійне проживання сторонніх осіб без дозволу;

утримання тварин всупереч договору;

шумні компанії та скарги сусідів;

самовільний ремонт або заміну замків;

використання квартири для бізнесу чи складу.

Як правильно орендувати житло

Якщо ви вирішили підселити друга на тиждень або завести "тимчасового" кота, будьте готові до візиту власника. Часто достатньо однієї скарги від сусідів або повідомлення від ОСББ, щоб орендодавець приїхав з перевіркою.

Особливо ризикують ті, хто сподівається на усні домовленості. Якщо у договорі вказано проживання двох осіб без тварин, будь-яке порушення формально дає власнику право вимагати виселення.

Перед заселенням варто обговорити:

можливість проживання гостей;

дозвіл на тварин;

правила ремонту;

терміни попередження про виселення;

порядок повернення завдатку.

Найкращий спосіб уникнути проблем — одразу говорити правду про всі нюанси проживання. Відверта розмова про гостей, дітей чи домашніх тварин майже завжди дешевша за терміновий переїзд і втрачений завдаток.

Що ще варто знати власникам житла

Український ринок оренди нерухомості майже повністю перебуває в "тіні", оскільки власники квартир не бачать сенсу легалізуватися через надмірне податкове навантаження, зазначила в ефірі Ранок.LIVE голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За нинішньої ставки у 23% офіційна статистика виглядає абсурдно: доходи від оренди задекларували лише 900 осіб по всій країні.

"Люди на сьогодні не готові сплачувати такі суми. Поки держава не знизить податки, вона не повинна втручатися в ринок оренди", — переконана політикиня.

Замість каральних заходів владі пропонують створити такі умови, за яких "біла" робота стане для орендодавця вигідним інструментом юридичного захисту. Шуляк також застерігає від спроб штучно обмежувати вартість оренди.

"Як тільки починається регулювання, воно точно не приведе до гарних результатів", — наголосила Шуляк.

Таким чином, пріоритетом має стати не посилення контролю, а запровадження ліберальної моделі, де помірні податки стимулюватимуть вихід бізнесу з підпілля.

Як повідомляли Новини.LIVE, побутові аварії та суперечки за завдаток дедалі частіше псують стосунки між орендодавцями та їхніми мешканцями. Головна проблема полягає у відсутності чітких домовленостей: люди часто не знають, хто має оплачувати ремонт пральної машини чи заміну сантехніки, що зрештою призводить до серйозних конфліктів.

Також Новини.LIVE розповідали, що на ринку нерухомості знову почали активно обговорювати можливі штрафи для власників квартир, які здають житло без офіційного оформлення. Через гучні заголовки у багатьох склалося враження, що держава вже готує масові перевірки та жорсткі покарання для орендодавців. Насправді ж ситуація значно складніша: наразі йдеться радше про посилення контролю та податкової уваги до ринку оренди, а не про миттєве запровадження нових масштабних санкцій.