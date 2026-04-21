Штрафи за оренду житла в Україні: чи будуть нові санкції для власників

На тлі постійних змін у сфері нерухомості в Україні знову активізувалися розмови про можливі штрафи для орендодавців. Частина новин створила враження, що держава готує жорсткі санкції за здавання житла без оформлення. Проте реальна ситуація виглядає інакше.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, народна депутатка Олена Шуляк наголосила, що ключова дискусія точиться не навколо покарань, а навколо вигідних умов для легальної оренди, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Finance.ua.

Чи вводять штрафи за здачу квартири

Інформація про нові штрафи для власників житла не відповідає дійсності.

"У парламенті зараз не розглядають жодних ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду", — наголосила Шуляк.

За словами депутатки, зараз немає навіть законопроєктів, які б пропонували вводити додаткову відповідальність саме для ринку оренди.

Податок на дохід від здачі житла

Хоча нових штрафів немає, це не означає, що можна забути про старі правила. Податковий кодекс працює вже роками, і в ньому чітко прописані наслідки для тих, хто потрапив у поле зору податківців, але не сплатив частку державі.

"Якщо податкова має інформацію про укладений договір оренди, але податки не сплачуються, застосовуються чинні санкції: штраф у розмірі 25 % суми боргу та пеня, а в разі повторного порушення — 50 % і пеня", — каже парламентарка.

Таким чином діють ті самі норми, що й 5 чи 10 років тому. Питання лише в тому, як саме держава дізнається про доходи громадян.

Легалізація оренди квартир

Головна причина, чому орендодавці уникають офіційного оформлення, — високе податкове навантаження.

"За нинішньої моделі, якщо людина не є ФОП, вона має сплатити 23% податків", — пояснила Шуляк.

Йдеться про:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Зараз влада шукає шлях, як зробити так, щоб платити було вигідно.

"Обговорюються законодавчі рішення, які мають зробити офіційну оренду економічно доцільною для звичайних власників житла", — зауважила депутатка.

Серед головних ідей — зниження податку з 18% до 5%. Особливо це може торкнутися тих, хто надає прихисток переселенцям (ВПО).

Перевірки орендодавців через банки та ОСББ

Чутки про нові механізми контролю також не підтверджуються.

"Жодних нових інструментів примусу в цій частині зараз не розробляють", — заявила Шуляк.

Отже, не планується масових перевірок через банки, контролю через ОСББ чи нових схем відстеження оренди. Система залишається колишньою: податкова може зацікавитися вами лише у разі наявності офіційного договору або якщо хтось із "доброзичливих" сусідів напише офіційну скаргу.

Як правильно здавати квартиру в оренду

Кінцева мета держави — не просто зібрати гроші, а зробити ринок цивілізованим. Це означає не лише податки, а й захист прав обох сторін.

У майбутньому планують впровадити:

Чіткі стандарти якості помешкання. Типові договори, що захищають власника від псування майна, а орендаря від раптового виселення. Прогнозовані правила зміни ціни.

Шуляк вважає, що якщо податкове навантаження справді зменшать, ринок оренди може вийти з тіні без жорсткого тиску.

