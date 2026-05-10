Оренда квартири в Україні: хто платить за ремонт та зламану техніку

Люди з коробками та гроші.

В Україні оренда житла все частіше стає причиною конфліктів між власниками квартир та орендарями. Найбільше суперечок виникає тоді, коли ламається техніка, прориває труби або власник відмовляється повертати депозит. Багато хто досі не розуміє, які витрати має покривати винаймач, а за що відповідає господар житла.

Частину відповідей визначає законодавство, але остаточні умови часто залежать і від договору оренди, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів порталу OLX Нерухомість.

Хто платить за поточний ремонт в орендованій квартирі

Згідно з Цивільним кодексом, дрібні побутові справи — це турбота того, хто живе в квартирі. Якщо перегоріла лампочка, забився сифон через волосся або розхиталася ручка на дверцятах шафи, орендар зазвичай лагодить це власним коштом. Це вважається підтримкою житла у належному стані.

Сюди ж відноситься заміна прокладок у крані чи ремонт розетки, яку випадково вирвали з "м'ясом".

Коли власник зобов'язаний робити капітальний ремонт

Все, що стосується "скелета" квартири та глобальних комунікацій, лягає на плечі орендодавця. Саме він має забезпечити житло придатними умовами для проживання, адже отримує прибуток від оренди.

До таких витрат належать:

заміна труб та каналізації;

ремонт системи опалення;

заміна вікон і дверей;

ремонт електропроводки;

усунення проблем із дахом або стінами.

Якщо подібні поломки виникли через старість будинку чи природний знос, оплачувати ремонт повинен власник.

Хто платить за зламану техніку

Із побутовою технікою діє головне правило — платить той, з чиєї вини сталася поломка. Якщо пральна машина або холодильник зламалися через тривалий термін експлуатації, витрати бере на себе орендодавець.

Але якщо пральна машина зламалася, бо орендар забув витягнути монети з кишень і вони заблокували насос — ремонт лягає на плечі мешканця.

Так само винаймач може оплачувати ремонт труб чи сантехніки, якщо проблема виникла через його дії.

Коли можуть не повернути депозит

Депозит власник має право залишити собі лише у конкретних випадках. Наприклад, якщо орендар пошкодив майно, не оплатив комунальні послуги або порушив умови договору.

Водночас природний знос не вважається причиною для утримання грошей. Потерті меблі, незначне вицвітання шпалер чи дрібні сліди користування зазвичай не є підставою для втрати депозиту.

