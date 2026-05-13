Аренда квартиры в Украине: почему выселяют из жилья за несколько дней в 2026 году

Поиск квартиры для аренды в Украине для многих превратился в настоящее испытание. Владельцы жилья стали значительно осторожнее, а договоры — жестче. Многие арендаторы ошибочно думают, что после оплаты первого месяца могут вести себя в квартире как угодно. На самом деле даже мелкое нарушение часто заканчивается конфликтом, требованием срочно уехать и потерей задатка.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, за что квартирантов могут выселить из жилья почти мгновенно в 2026 году.

Причины выселения из арендованной квартиры

Чаще всего проблемы возникают из-за сокрытия важных деталей от владельца. Речь идет о дополнительных жильцах, домашних животных или использовании жилья не по назначению. Во многих договорах эти условия прописывают отдельными пунктами.

В статье 815 Гражданского кодекса Украины указано, что наниматель обязан использовать жилье только для проживания и обеспечивать его сохранность. Если человек нарушает условия договора, владелец имеет право требовать расторжения аренды.

Ситуации, по которым выселяют квартирантов:

постоянное проживание посторонних лиц без разрешения;

содержание животных вопреки договору;

шумные компании и жалобы соседей;

самовольный ремонт или замену замков;

использование квартиры для бизнеса или склада.

Как правильно арендовать жилье

Если вы решили подселить друга на неделю или завести "временного" кота, будьте готовы к визиту владельца. Часто достаточно одной жалобы от соседей или уведомления от ОСМД, чтобы арендодатель приехал с проверкой.

Особенно рискуют те, кто надеется на устные договоренности. Если в договоре указано проживание двух человек без животных, любое нарушение формально дает владельцу право требовать выселения.

Перед заселением стоит обсудить:

возможность проживания гостей;

разрешение на животных;

правила ремонта;

сроки предупреждения о выселении;

порядок возврата задатка.

Лучший способ избежать проблем — сразу говорить правду обо всех нюансах проживания. Откровенный разговор о гостях, детях или домашних животных почти всегда дешевле срочного переезда и потерянного задатка.

Что еще стоит знать владельцам жилья

Украинский рынок аренды недвижимости почти полностью находится в "тени", поскольку владельцы квартир не видят смысла легализоваться из-за чрезмерной налоговой нагрузки, отметила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

При нынешней ставке в 23% официальная статистика выглядит абсурдно: доходы от аренды задекларировали лишь 900 человек по всей стране.

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — убеждена политик.

Вместо карательных мер власти предлагают создать такие условия, при которых "белая" работа станет для арендодателя выгодным инструментом юридической защиты. Шуляк также предостерегает от попыток искусственно ограничивать стоимость аренды.

"Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам", — подчеркнула Шуляк.

Таким образом, приоритетом должно стать не усиление контроля, а введение либеральной модели, где умеренные налоги будут стимулировать выход бизнеса из подполья.

