Україна
Головна Ринок нерухомості Інтер'єр вітальні Тома Круза — чому дизайнери у захваті (фото)

Інтер’єр вітальні Тома Круза — чому дизайнери у захваті (фото)

Дата публікації: 8 січня 2026 21:37
Дизайн інтер'єру у вітальні Тома Круза — що стане трендом у майбутньому (фото)
Том Круз. Фото: Reuters

Вітальня в колорадському маєтку Тома Круза не намагається вигукнути "подивіться, скільки я коштую". Навпаки, цей інтер'єр підкуповує своєю стриманістю. 

Дизайнери в один голос називають цей інтер’єр майстер-класом із "тихої розкоші" — стилю, де комфорт і глибина простору значать набагато більше, ніж зовнішні ефекти, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Коричнева замша у вітальні Тома Круза

Головний "герой" кімнати — великі дивани в коричневій замші. Вони не вибиваються із загального ансамблю, а м’яко підіграють дерев’яним панелям та фактурним килимам. Замша додає інтер'єру тактильності: до неї приємно торкатися, вона робить простір "живим" і дуже домашнім.

Ханна Армстронг, старша експертка з інтер’єрів у Heal’s, пояснює, що це не просто випадковий вибір, а відображення великого тренду.

 

Інтер’єр вітальні Тома Круза — чому дизайнери у захваті (фото) - фото 1
Вітальня Тома Круза. Фото: bahamassothebysrealty/Instagram

За її словами, зараз ми спостерігаємо очевидний сплеск попиту на товари в теплих, земляних тонах.  Ханна зазначає, що ринок бачить стрімке зростання інтересу до коричневих і природних кольорів, які прийшли на зміну холодному мінімалізму.

Чому дизайнери обирають замшеві дивани

Популярність таких меблів, як у Круза, пояснюється просто: вони поза часом. Замшевий диван не набридне через сезон, бо він працює на рівні відчуттів:

  • затишок — теплі відтінки підсвідомо створюють відчуття безпеки;
  • баланс — м’яка фактура врівноважує "холодні" або грубі матеріали (камінь чи дерево);
  • універсальність — такий диван легко вписати як у заміське шале, так і в сучасну квартиру.

Ханна Армстронг підкреслює, що такі відтінки ідеально доповнюють один одного, створюючи теплу та гостинну атмосферу. І що найприємніше — за словами експертки, оновлення простору в такому стилі зовсім не потребує від вас повного ремонту.

Як перенести цей стиль у свою оселю

Приклад будинку Круза доводить: щоб жити красиво, не обов'язково мати вікна з видом на гори Колорадо. Головне — правильні акценти. Якщо хочете додати вітальні схожого настрою, зверніть увагу на кілька речей:

  1. Колір. Обирайте карамельні, шоколадні або глибокі теракотові тони.
  2. Фактура. Додайте текстиль, який хочеться мацати — від грубого льону до м'якого велюру чи замші.
  3. Матеріали. Менше пластику, більше "живого" дерева без зайвого блиску.

Зрештою, цей інтер’єр вчить нас, що майбутнє дизайну — у продуманості та речах, які з роками стають лише кращими.

Раніше ми розповідали про розкішну вітальню Девіда та Вікторії Бекхемів. А також, яке покриття краще обрати для підлоги.

Том Круз актори закордонні зірки Дизайн зона комфорту
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
