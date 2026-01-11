Дизайн у кухни Кайли Миноуг — почему интерьер выглядит вневременным (фото)

Кайли Миноуг. Фото: Reuters

Похоже, эра стерильно-белых кухонь, которые больше напоминают операционные, наконец-то проходит. И если вы ищете вдохновения для обновления интерьера, загляните в гости к Кайли Миноуг.

Ее кухня — это идеальный пример того, как совместить глубокие цвета, не превратив пространство в мрачный подвал, пишет издание Homes & Gardens.

Как работает игра на контрастах

Вместо тотального белого Кайли выбрала комбинацию белой и темно-синей плитки. Это решение оказалось гениальным: темно-синий цвет не "съедает" пространство, а наоборот — добавляет ему объема и некой благородной глубины.

На таком фоне белая мебель выглядит ярче, а само помещение — уютным, а не просто функциональным.

Кайли Миноуг на кухне. Фото: kylieminogue/Instagram

Дизайнер Нина Лихтенштейн метко заметила, что синий — это о спокойствии.

"Синий цвет известен своей способностью создавать ощущение покоя и расслабления", — говорит она.

В мире, где мы постоянно куда-то бежим, такая кухня становится местом для эмоциональной перезагрузки. Глубокие оттенки добавляют щепотку драмы, но без лишнего пафоса.

Кухня Кайли Миноуг. Фото: kylieminogue/Instagram

Почему синяя кухня выглядит вневременно

Главная фишка синего в том, что он "вне времени". Это не розовый неон, который выйдет из моды в следующем сезоне. В паре с классическими белыми фасадами и металлическими деталями (золотистыми или хромированными ручками, смесителями) синий выглядит дорого и одновременно просто.

Кайли Миноуг с чашкой. Фото: kylieminogue/Instagram

Как воспроизвести такой стиль на собственной кухне

Чтобы адаптировать этот подход в собственном доме, стоит сосредоточиться на простых решениях:

Не бойтесь темной плитки — просто сбалансируйте ее светлыми стенами. Добавьте металлические акценты — фурнитура решает все. Немного "жизни" — керамика или льняные салфетки добавят того самого средиземноморского настроения, как на фото у звезд.

В конце концов, дизайн Кайли Миноуг доказывает: комфорт и логика важнее трендов. Такой интерьер не устареет, потому что он про ощущение дома, а не про страницу в каталоге.

