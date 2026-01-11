Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото)

Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото)

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 14:32
Дизайн у кухни Кайли Миноуг — почему интерьер выглядит вневременным (фото)
Кайли Миноуг. Фото: Reuters

Похоже, эра стерильно-белых кухонь, которые больше напоминают операционные, наконец-то проходит. И если вы ищете вдохновения для обновления интерьера, загляните в гости к Кайли Миноуг.

Ее кухня — это идеальный пример того, как совместить глубокие цвета, не превратив пространство в мрачный подвал, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Как работает игра на контрастах

Вместо тотального белого Кайли выбрала комбинацию белой и темно-синей плитки. Это решение оказалось гениальным: темно-синий цвет не "съедает" пространство, а наоборот — добавляет ему объема и некой благородной глубины.

На таком фоне белая мебель выглядит ярче, а само помещение — уютным, а не просто функциональным.

 

Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото) - фото 1
Кайли Миноуг на кухне. Фото: kylieminogue/Instagram

Дизайнер Нина Лихтенштейн метко заметила, что синий — это о спокойствии.

"Синий цвет известен своей способностью создавать ощущение покоя и расслабления", — говорит она.

В мире, где мы постоянно куда-то бежим, такая кухня становится местом для эмоциональной перезагрузки. Глубокие оттенки добавляют щепотку драмы, но без лишнего пафоса.

 

Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото) - фото 2
Кухня Кайли Миноуг. Фото: kylieminogue/Instagram

Почему синяя кухня выглядит вневременно

Главная фишка синего в том, что он "вне времени". Это не розовый неон, который выйдет из моды в следующем сезоне. В паре с классическими белыми фасадами и металлическими деталями (золотистыми или хромированными ручками, смесителями) синий выглядит дорого и одновременно просто.

 

Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото) - фото 3
Кайли Миноуг с чашкой. Фото: kylieminogue/Instagram

Как воспроизвести такой стиль на собственной кухне

Чтобы адаптировать этот подход в собственном доме, стоит сосредоточиться на простых решениях:

  1. Не бойтесь темной плитки — просто сбалансируйте ее светлыми стенами.
  2. Добавьте металлические акценты — фурнитура решает все.
  3. Немного "жизни" — керамика или льняные салфетки добавят того самого средиземноморского настроения, как на фото у звезд.

В конце концов, дизайн Кайли Миноуг доказывает: комфорт и логика важнее трендов. Такой интерьер не устареет, потому что он про ощущение дома, а не про страницу в каталоге.

Ранее мы рассказывали, как выглядит кухня Элтона Джона. А также, как одна маленькая деталь может полностью изменить интерьер кухни.

ремонт недвижимость зарубежные звезды Дизайн кухня
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации