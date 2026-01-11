Дизайн у кухни Кайли Миноуг — почему интерьер выглядит вневременным (фото)

Как кухня Кайли Миноуг стала примером стиля на годы вперед (фото)
Похоже, эра стерильно-белых кухонь, которые больше напоминают операционные, наконец-то проходит. И если вы ищете вдохновения для обновления интерьера, загляните в гости к Кайли Миноуг.
Ее кухня — это идеальный пример того, как совместить глубокие цвета, не превратив пространство в мрачный подвал, пишет издание Homes & Gardens.
Как работает игра на контрастах
Вместо тотального белого Кайли выбрала комбинацию белой и темно-синей плитки. Это решение оказалось гениальным: темно-синий цвет не "съедает" пространство, а наоборот — добавляет ему объема и некой благородной глубины.
На таком фоне белая мебель выглядит ярче, а само помещение — уютным, а не просто функциональным.
Дизайнер Нина Лихтенштейн метко заметила, что синий — это о спокойствии.
"Синий цвет известен своей способностью создавать ощущение покоя и расслабления", — говорит она.
В мире, где мы постоянно куда-то бежим, такая кухня становится местом для эмоциональной перезагрузки. Глубокие оттенки добавляют щепотку драмы, но без лишнего пафоса.
Почему синяя кухня выглядит вневременно
Главная фишка синего в том, что он "вне времени". Это не розовый неон, который выйдет из моды в следующем сезоне. В паре с классическими белыми фасадами и металлическими деталями (золотистыми или хромированными ручками, смесителями) синий выглядит дорого и одновременно просто.
Как воспроизвести такой стиль на собственной кухне
Чтобы адаптировать этот подход в собственном доме, стоит сосредоточиться на простых решениях:
- Не бойтесь темной плитки — просто сбалансируйте ее светлыми стенами.
- Добавьте металлические акценты — фурнитура решает все.
- Немного "жизни" — керамика или льняные салфетки добавят того самого средиземноморского настроения, как на фото у звезд.
В конце концов, дизайн Кайли Миноуг доказывает: комфорт и логика важнее трендов. Такой интерьер не устареет, потому что он про ощущение дома, а не про страницу в каталоге.
