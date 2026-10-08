Оренда квартири з твариною: як знайти житло з котом чи собакою та домовитися з власником

Жінка тримає котів на руках. Фото: УНІАН

Знайти орендовану квартиру з котом або собакою в Україні може бути складніше, ніж житло без таких обмежень. Власники часто не готові погоджуватися на домашніх тварин через ризик пошкодження майна або додаткових витрат. Водночас орендар може заздалегідь домовитися про умови проживання та захистити себе від суперечок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DIM.RIA.

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Скільки квартир дозволяють орендувати з тваринами

Станом на кінець вересня 2026 року в Україні лише 18% оголошень про оренду квартир передбачали можливість проживання разом із домашніми тваринами.

На платформі DIM.RIA було понад 3,4 тисячі таких пропозицій. Тобто для орендаря з котом або собакою вибір житла значно менший, ніж для людини без тварини.

Це важливо враховувати ще до початку пошуку. Якщо одразу відфільтрувати квартири, де дозволені домашні улюбленці, можна не витрачати час на варіанти, де власник принципово проти тварин.

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Найчастіше проблема пов'язана не із самою твариною, а з можливими наслідками її проживання у квартирі.

Власник може побоюватися подряпаних меблів, пошкодженої підлоги, плям на текстилі, запаху або пошкодження дверей. Для нього це ризик додаткових витрат після завершення оренди.

Тому навіть якщо оголошення не містить прямої заборони, краще заздалегідь запитати власника, чи погоджується він на проживання з конкретною твариною.

Що потрібно прописати в договорі

Якщо власник погодився на кота або собаку, домовленості краще зафіксувати письмово.

У договорі варто зазначити, що орендар проживає разом із домашнім улюбленцем. Також бажано описати стан квартири та майна на момент заселення.

Перед передачею ключів корисно зробити фотографії кімнат, меблів, техніки, підлоги, дверей та інших речей, які можуть бути пошкоджені. Це допоможе уникнути ситуації, коли після виселення орендарю намагаються приписати старі пошкодження.

Якщо сторони домовляються про додаткову заставу через тварину, її розмір і умови повернення також потрібно чітко зафіксувати.

Як збільшити шанси знайти квартиру

Орендарю з твариною варто одразу чесно повідомляти про неї власнику. Не варто приховувати кота або собаку, сподіваючись домовитися після заселення.

Допомогти можуть фото тварини, інформація про її вік та поведінку, а також готовність відповідати за можливі пошкодження майна.

Якщо попередній власник може підтвердити, що під час оренди проблем із твариною не виникало, це також може стати додатковим аргументом.

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