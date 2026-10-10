Дитяча кімната Катерини Тишкевич: як оформлений інтер’єр і що його доповнює

Вагітна Катерина Тишкевич з Валентином Томусяком. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич облаштовує кімнату для майбутнього сина у власному будинку. Особливістю інтер’єру став евкаліптовий відтінок стін, який спочатку викликав у артистки сумніви. Однак дизайнерка наполягла на своєму рішенні, і тепер Тишкевич задоволена результатом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Instagram Катерини Тишкевич.

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Як виглядає дитяча кімната Катерини Тишкевич

Катерина Тишкевич показала в Instagram, як подружжя готує простір до появи дитини. На опублікованих кадрах видно кімнату з приглушеними зеленуватими стінами, світлою стелею та меблями з дерев’яними елементами.

Для інтер’єру обрали колір евкаліпт. Акторка зізналася, що спочатку вагалася, коли дизайнерка запропонувала цей відтінок. Проте після завершення оформлення вона змінила думку.

"Я рада, що наша дизайнерка наполягла, щоб наша дитяча була саме в кольорі евкаліпт. Спочатку я вагалась, а зараз бачу, що саме цей колір зробив її особливою. Дуже спокійний, природний і при цьому небанальний", — поділилася артистка.

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На відео також можна побачити комод із висувними шухлядами, де подружжя організовує зберігання дитячих речей. Світлі поверхні меблів і деревна текстура доповнюють зелений відтінок та підтримують природну палітру кімнати.

Чому евкаліптовий колір обирають для інтер’єру

Евкаліптовий — це приглушений зелений відтінок, який зазвичай має сіруватий підтінок. Він може стати альтернативою традиційним бежевим, рожевим або блакитним кольорам, які часто використовують під час оформлення дитячих кімнат.

Такий колір не обов’язково має домінувати в усьому приміщенні. Його можна використати для всіх стін або лише однієї акцентної поверхні, поєднавши з білими, молочними чи кремовими елементами.

Евкаліптовий також добре комбінується з натуральною деревиною. Саме таке поєднання можна побачити в кімнаті Тишкевич: зелений відтінок стін доповнюють дерев’яні деталі меблів, а світла стеля врівноважує загальну палітру.

Ще одна перевага природних кольорів — можливість оновлювати інтер’єр без повного ремонту. Коли дитина підросте, змінити атмосферу кімнати можна за допомогою текстилю, освітлення, декору або окремих предметів меблів.

Що врахувати під час оформлення дитячої кімнати

Під час планування дитячої важливо враховувати не лише колір стін, а й те, наскільки зручним буде приміщення для щоденного використання. Меблі потрібно розташувати так, щоб залишалося достатньо місця для пересування та догляду за дитиною.

Перед ремонтом варто звернути увагу на кілька деталей:

Освітлення. Природне світло та кілька продуманих джерел штучного освітлення допоможуть зробити кімнату комфортною в різний час доби. Місця для зберігання. Комод і шафа дадуть змогу впорядкувати одяг, постіль та інші необхідні речі. Безпека меблів. Високі шафи й комоди потрібно надійно закріплювати, а важкі предмети не залишати на краях поверхонь. Матеріали для ремонту. Фарби та покриття мають бути призначені для використання всередині житлових приміщень. Під час робіт необхідно дотримуватися рекомендацій виробника щодо висихання та провітрювання. Можливість змін. Варто заздалегідь продумати, як змінюватиметься кімната в міру дорослішання дитини.

Під час вибору кольору також важливо враховувати природне освітлення. Один і той самий зелений відтінок може виглядати по-різному залежно від того, куди виходять вікна та яке світло потрапляє до приміщення. Тому перед фарбуванням бажано перевірити колір на невеликій ділянці стіни.

Який будинок придбали Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Раніше Катерина Тишкевич і її чоловік, актор Валентин Томусяк, розповідали про придбання будинку в межах Києва. За інформацією з їхнього інтерв’ю, житло разом із територією площею близько 4,5 сотки коштувало приблизно 113 тисяч доларів.

Будинок має кілька поверхів. У ньому є кухня-вітальня, спальня, кімната для гостей, яку планували переобладнати на дитячу, а також мансардний поверх і тераса.

Подружжя пояснювало, що житло потребує поступового ремонту. Частину робіт вони виконують самостійно, а для інших залучають майстрів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує оренда апартаментів Потапа і Насті Каменських у Маямі. Житло площею 117 квадратних метрів розташоване в сучасному комплексі з басейном, спа-зоною та спортивною інфраструктурою. Щомісячна оренда обходиться приблизно у 5,8 тисячі доларів.

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