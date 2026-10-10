Детская комната Екатерины Тишкевич: как оформлен интерьер и что его дополняет. (Фото)

Беременная Екатерина Тишкевич с Валентином Томусяком. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тишкевич обустраивает комнату для будущего сына в собственном доме. Особенностью интерьера стал эвкалиптовый оттенок стен, который поначалу вызвал у артистки сомнения. Однако дизайнер настояла на своём решении, и теперь Тишкевич довольна результатом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Екатерины Тишкевич.

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Как выглядит детская комната Екатерины Тишкевич

Екатерина Тишкевич показала в Instagram, как супруги готовят пространство к появлению ребенка. На опубликованных кадрах видна комната с приглушенными зеленоватыми стенами, светлым потолком и мебелью с деревянными элементами.

Для интерьера выбрали цвет "эвкалипт". Актриса призналась, что сначала колебалась, когда дизайнер предложила этот оттенок. Однако после завершения оформления она изменила мнение.

"Я рада, что наша дизайнер настояла, чтобы наша детская была именно в цвете эвкалипта. Сначала я колебалась, а сейчас вижу, что именно этот цвет сделал ее особенной. Очень спокойный, естественный и при этом небанальный", — поделилась артистка.

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На видео также можно увидеть комод с выдвижными ящиками, где супруги хранят детские вещи. Светлые поверхности мебели и деревянная текстура дополняют зеленый оттенок и поддерживают естественную цветовую гамму комнаты.

Почему для интерьера выбирают эвкалиптовый цвет

Эвкалиптовый — это приглушённый зеленый оттенок, который обычно имеет сероватый подтон. Он может стать альтернативой традиционным бежевым, розовым или голубым цветам, которые часто используют при оформлении детских комнат.

Такой цвет не обязательно должен доминировать во всем помещении. Его можно использовать для всех стен или только одной акцентной поверхности, сочетая с белыми, молочными или кремовыми элементами.

Эвкалиптовый цвет также хорошо сочетается с натуральным деревом. Именно такое сочетание можно увидеть в комнате Тишкевич: зеленый оттенок стен дополняют деревянные детали мебели, а светлый потолок уравновешивает общую палитру.

Еще одно преимущество натуральных цветов — возможность обновлять интерьер без полного ремонта. Когда ребенок подрастет, изменить атмосферу комнаты можно с помощью текстиля, освещения, декора или отдельных предметов мебели.

Что учесть при оформлении детской комнаты

При планировании детской важно учитывать не только цвет стен, но и то, насколько удобным будет помещение для повседневного использования. Мебель нужно расположить так, чтобы оставалось достаточно места для передвижения и ухода за ребенком.

Перед ремонтом стоит обратить внимание на несколько деталей:

Освещение. Естественный свет и несколько продуманных источников искусственного освещения помогут сделать комнату комфортной в разное время суток. Места для хранения. Комод и шкаф позволят упорядочить одежду, постельное белье и другие необходимые вещи. Безопасность мебели. Высокие шкафы и комоды нужно надежно закреплять, а тяжелые предметы не оставлять на краях поверхностей. Материалы для ремонта. Краски и покрытия должны быть предназначены для использования внутри жилых помещений. Во время работ необходимо соблюдать рекомендации производителя по высыханию и проветриванию. Возможность изменений. Стоит заранее продумать, как будет меняться комната по мере взросления ребенка.

При выборе цвета также важно учитывать естественное освещение. Один и тот же зеленый оттенок может выглядеть по-разному в зависимости от того, куда выходят окна и какой свет попадает в помещение. Поэтому перед покраской желательно проверить цвет на небольшом участке стены.

Какой дом приобрели Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк

Ранее Екатерина Тишкевич и ее супруг, актер Валентин Томусяк, рассказывали о покупке дома в черте Киева. По информации из их интервью, жилье вместе с территорией площадью около 4,5 соток обошлось примерно в 113 тысяч долларов.

Дом имеет несколько этажей. В нем есть кухня-гостиная, спальня, гостевая комната, которую планировали переоборудовать в детскую, а также мансардный этаж и терраса.

Супруги объясняли, что жилье требует постепенного ремонта. Часть работ они выполняют самостоятельно, а для остальных привлекают мастеров.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит аренда апартаментов Потапа и Насти Каменских в Майами. Квартира площадью 117 квадратных метров расположена в современном комплексе с бассейном, спа-зоной и спортивной инфраструктурой. Ежемесячная аренда обходится примерно в 5,8 тысячи долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Испании выставили на продажу целую деревню за 850 тысяч евро. В предложение входят 12 зданий, 11 жилых домов и земельный участок площадью около четырех гектаров. В то же время часть недвижимости требует ремонта, поэтому будущему владельцу придется предусмотреть дополнительные расходы.