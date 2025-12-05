Відео
Інтер'єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди

Інтер’єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:22
Дизайн інтер’єру — які тренди будуть панувати у 2026 році (фото)
Жінка вибирає кольори. Фото: Freepik

Хоча тренди в дизайні інтер'єру постійно змінюються, 2025 рік продемонстрував колективне прагнення до затишних осель з душею, які є наповненими індивідуальністю та характером. Дизайнери прогнозують, що цей настрій, зосереджений на комфорті й унікальності, буде визначальним і для інтер'єрного оформлення у 2026 році. 

Експерти провідного видання Homes & Gardens радять вже зараз ознайомитися з ключовими трендами у дизайні інтер'єру.

Читайте також:

Теплі коричневі відтінки 

У 2026 році інтер’єри впевнено відходять від холодних палітр і переходять до більш глибоких та насичених теплих тонів. Дизайнери говорять про посилення природності у кольорах і фактурах. 

"Ми спостерігаємо стійке прагнення до багатошаровості та натуральних матеріалів", — підкреслює дизайнерка Даніель Чіпрут. 

Техніки колор-блокінгу й монохромного занурення набувають нового розквіту, створюючи атмосферу затишку та зібраності.

 

Інтер’єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди - фото 1
Кімната у теплих коричневих відтінках. Фото: Haris Kenjar

Який камінь вибрати для стільниці кухні

Акцентні камені виходять на передній план. У кухнях і ванних кімнатах дизайнери все частіше обирають сміливі матеріали з виразними прожилками.

"Встановлення видовищних мармурів чи кварцитів — це майбутнє. Колір повертається", — зауважує дизайнерка Лора Вільямс.

У 2026 році модними будуть:

  • насичені зелені та бордові тони;
  • декоративні аксесуари з каменю;
  • використання каменю у меблях та порталах.

Яскраві камені більше не обмежуються кухнями — вони переходять у меблі, каміни та дрібні деталі.

 

Інтер’єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди - фото 2
Кам'яна стільниця на кухні. Фото: Adrian Gaut

Плавні форми в інтер'єрі 2026

Криволінійність стає одним із найочікуваніших напрямів наступного року. Від диванів до перегородок — округлі силуети формують відчуття м’якості та гарного просторового руху.

null
Вигнутий диван. Фото: Lauren Gilberthorpe x Alexander J Collins

За словами експертки Хіларі Коен, скульптурні округлі сидіння тримаються впевнено, адже допомагають гнучко змінювати планування.

Ця тенденція простежується й у ванних: дизайнер Лорен Гілбертторп прогнозує появу аркових екранів та плавних ліній у душових. Меблі стають тактильними, зі скульптурними формами та природним рухом текстур.

Домашні зони відпочинку

Попит на простори для відновлення дедалі зростає. Люди прагнуть куточків, де можна призупинити ритм дня. Це можуть бути міністудії для йоги, кімнати для медитації або спа-ванни. 

"Клієнти все частіше виділяють окремі приміщення для оздоровлення. З’являються сауни й контрастні зони", — пояснює дизайнерка Марцеліна Яніжевська.

Секрет таких кімнат:

  • натуральні штукатурки;
  • дерево;
  • стримане освітлення;
  • спокійні та емоційні відтінки.

Додаткової індивідуальності надає артдекор.

 

Інтер’єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди - фото 4
Зона відпочинку у кімнаті. Фото: Camden Grace

Декоративне скло у 2026 році

Скляні елементи з кольором і фактурою повертаються у сучасні інтер’єри. 

"Вітраж не обов’язково має бути класичним. Він може бути напрочуд сучасним. Його використовують у перегородках, вікнах та декоративних вставках", — зауважує дизайнерка Кейлі Блейлок.

 

Інтер’єр у 2026 році — дизайнери назвали основні тренди - фото 5
Декоративне скло на кухні. Фото: Future

У 2026 році скло з фактурою стає не лише способом зонування, а й акцентом, який додає характеру та глибини.

Як повідомлялось, з наближенням свят ми частіше звертаємо увагу на вигляд оселі, адже взимку саме дизайн інтер’єру опиняється під пильною увагою гостей. Проте, прийоми, що були хітом кілька років тому, можуть сьогодні виглядати неактуальними.

Також ми розповідали, що дизайнери інтер'єрів вже визначили головні напрямки в оформленні ванних кімнат на 2026 рік. Ці 13 трендів ідеально підійдуть для тих, хто планує оновлення, оскільки вони успішно поєднують теплу, заспокійливу естетику та позачасову елегантність із відчутним акцентом на унікальному стилі та індивідуальності.

нерухомість тренди Дизайн будинок зона комфорту
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
