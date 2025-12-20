Право собственности на недвижимость — как можно проверить в Украине

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Проверка права собственности на жилье постепенно становится стандартом любой сделки с недвижимостью. Рынок остается уязвимым к мошенническим схемам, а внешний вид документов не всегда отражает реальное юридическое состояние квартиры. Именно поэтому перед покупкой, арендой или дарением важно убедиться, что продавец или арендодатель действительно имеет законные права на объект.

Почему важно проверять право собственности на квартиру

Официальная информация о владельцах жилья хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Данные из реестра позволяют выяснить, кому принадлежит квартира, на каком основании она приобретена и не имеет ли обременений.

Игнорирование этого этапа может привести к потере средств или длительным судебным спорам в будущем.

Как проверить владельца квартиры через Дію

Самый быстрый способ — заказать выписку из реестра через портал или приложение "Дія". При наличии КЭП пользователь получает официальный документ со всеми ключевыми данными о квартире.

Для этого необходимо:

авторизоваться в Дії с помощью КЭП;

выбрать услугу информации из реестра;

ввести адрес или другие идентификаторы;

оплатить административный сбор;

скачать выписку в формате PDF.

Как проверить право собственности на квартиру через Минюст

Альтернативой является онлайн сервис Министерства юстиции. Функционал и юридическая сила выписки полностью соответствуют документу из Дії.

Полученный файл можно использовать во время нотариального оформления сделок.

Как проверить право собственности на квартиру офлайн

Без электронных сервисов проверку осуществляют через ЦНАП, нотариуса или государственного регистратора. В случае старой регистрации жилья возможен запрос в архивы БТИ.

Такая процедура более длительная, но позволяет подтвердить право собственности даже на объекты, не внесенные в цифровой реестр.

Кроме того базовую информацию можно получить через OpenDataBot. Сервис показывает наличие зарегистрированной недвижимости по ИНН, однако полные сведения с именем владельца и обременениями остаются платными.

Отметим, учитывая рост цен на недвижимость и частые конфликты между соседями, важно четко различать частную и совместную собственность на подсобные помещения, подкрепляя это соответствующими документами.

Также из-за полномасштабной войны государство существенно обновило правила регистрации недвижимости, введя специальные ограничения в работе реестров и нотариата для защиты прав владельцев от незаконных посягательств.