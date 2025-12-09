Відео
Головна Ринок нерухомості Реєстрація права власності на житло під час війни — яка процедура

Реєстрація права власності на житло під час війни — яка процедура

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:08
Оформлення права власності на нерухомість під час воєнного стану — які існують нюанси
Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

Повномасштабна війна докорінно змінила порядок реєстрації та оформлення права власності на об'єкти нерухомості в Україні. З метою убезпечення законних власників від неправомірних посягань держава запровадила низку обмежень та правил, що стосуються роботи реєстрів, нотаріату та процедур оформлення необхідних документів.

Право власності є юридичним підтвердженим володіння майном, що дозволяє власнику керувати нерухомістю у будь-який законний спосіб, зазначають фахівці компанії Dozvil. Це стосується дарування, продажу, успадкування, оренди або передачі в заставу. 

Читайте також:

Підтвердженням права є документи, внесені до державного реєстру. До основних документів належать:

  • нотаріальні договори;
  • витяг з реєстру речових прав;
  • свідоцтво про спадщину;
  • судові рішення;
  • державні акти на землю.

Оформлення права власності на нерухомість під час війни

Процедури залежать від типу майна та обставин. Найбільше змін торкнулося новобудов і випадків, коли документи втрачено через бойові дії.

Оформлення новозбудованих об’єктів нерухомості

Після завершення будівництва власнику потрібно мати:

  • документи на земельну ділянку;
  • технічний паспорт;
  • декларацію або сертифікат готовності;
  • заяву до реєстратора чи нотаріуса.

"У воєнний період держава спростила реєстрацію соціальних та житлових об’єктів, щоб прискорити введення їх в експлуатацію", — зазначають фахівці.

Переоформлення нерухомості між власниками

Передачею майна займається нотаріус, який посвідчує договір та проводить реєстрацію. Власник зобов’язаний показати правовстановлюючі документи та технічні матеріали на об’єкт.

Оформлення спадщини у воєнний час

У багатьох спадкоємців не було можливості звернутися до нотаріуса вчасно. Закон дозволяє поновити строки, якщо вони пропущені через евакуацію, окупацію чи втрату документів.

Процес включає подання заяви нотаріусу, за потреби — звернення до суду та отримання свідоцтва з одночасною реєстрацією майна.

Відновлення документів на нерухомість після втрати

Втрачений пакет документів можна відновити, адже право власності не зникає.

Зазвичай процес складається з:

  • отримання довідок про місце проживання;
  • звернення до реєстратора за інформацією з реєстру;
  • отримання дубліката у відповідному органі;
  • подання заяви до суду, якщо необхідно встановити юридичний факт.

Примусове відчуження майна у воєнний період

Держава має право вилучати майно для оборонних потреб, але лише на підставі рішень військового командування та військових адміністрацій. Власник отримує акт про вилучення і може вимагати компенсацію. Якщо її не виплачують добровільно, питання вирішується в суді.

Як повідомлялось, багато власників житла (квартир та будинків) досі володіють майновими правами, що підтверджуються виключно записами в архівних документах Бюро технічної інвентаризації (БТІ), виданими до 2013 року. Хоча ці відомості й не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, юридична сила таких документів зберігається.

Також ми розповідали, що деякі українці продовжують обробляти земельні ділянки, які юридично не оформлені як приватна власність. У зв'язку з цим, особливо в умовах воєнного стану, актуалізується питання щодо можливості вилучення таких неприватизованих городів.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
