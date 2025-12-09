Оформлення права власності на нерухомість під час воєнного стану — які існують нюанси

Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

Повномасштабна війна докорінно змінила порядок реєстрації та оформлення права власності на об'єкти нерухомості в Україні. З метою убезпечення законних власників від неправомірних посягань держава запровадила низку обмежень та правил, що стосуються роботи реєстрів, нотаріату та процедур оформлення необхідних документів.

Право власності є юридичним підтвердженим володіння майном, що дозволяє власнику керувати нерухомістю у будь-який законний спосіб, зазначають фахівці компанії Dozvil. Це стосується дарування, продажу, успадкування, оренди або передачі в заставу.

Підтвердженням права є документи, внесені до державного реєстру. До основних документів належать:

нотаріальні договори;

витяг з реєстру речових прав;

свідоцтво про спадщину;

судові рішення;

державні акти на землю.

Оформлення права власності на нерухомість під час війни

Процедури залежать від типу майна та обставин. Найбільше змін торкнулося новобудов і випадків, коли документи втрачено через бойові дії.

Оформлення новозбудованих об’єктів нерухомості

Після завершення будівництва власнику потрібно мати:

документи на земельну ділянку;

технічний паспорт;

декларацію або сертифікат готовності;

заяву до реєстратора чи нотаріуса.

"У воєнний період держава спростила реєстрацію соціальних та житлових об’єктів, щоб прискорити введення їх в експлуатацію", — зазначають фахівці.

Переоформлення нерухомості між власниками

Передачею майна займається нотаріус, який посвідчує договір та проводить реєстрацію. Власник зобов’язаний показати правовстановлюючі документи та технічні матеріали на об’єкт.

Оформлення спадщини у воєнний час

У багатьох спадкоємців не було можливості звернутися до нотаріуса вчасно. Закон дозволяє поновити строки, якщо вони пропущені через евакуацію, окупацію чи втрату документів.

Процес включає подання заяви нотаріусу, за потреби — звернення до суду та отримання свідоцтва з одночасною реєстрацією майна.

Відновлення документів на нерухомість після втрати

Втрачений пакет документів можна відновити, адже право власності не зникає.

Зазвичай процес складається з:

отримання довідок про місце проживання;

звернення до реєстратора за інформацією з реєстру;

отримання дубліката у відповідному органі;

подання заяви до суду, якщо необхідно встановити юридичний факт.

Примусове відчуження майна у воєнний період

Держава має право вилучати майно для оборонних потреб, але лише на підставі рішень військового командування та військових адміністрацій. Власник отримує акт про вилучення і може вимагати компенсацію. Якщо її не виплачують добровільно, питання вирішується в суді.

