Україна
Продаж будинку біля кладовища — які обмеження для нового власника

Продаж будинку біля кладовища — які обмеження для нового власника

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 11:22
Чи можна продати будинок з ділянкою, які знаходяться поруч з кладовищем
Які нюанси при продажу будинку біля кладовища. Фото: Микола Василечко, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Продаж будинку в селі завжди викликає запитання, якщо поруч розташоване кладовище. Особливо коли відстань до нього лише 70 метрів. Закон прямо не забороняє такі угоди, однак перед продажем варто врахувати кілька важливих нюансів.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія, ви маєте право продати своє майно, навіть якщо воно розташоване поруч із кладовищем. За його словами, законодавство не обмежує цивільний обіг приватних ділянок, навіть якщо вони перебувають у межах санітарно захисної зони.

Санітарна зона кладовища і нове будівництво

Для традиційних кладовищ така зона зазвичай становить 300 метрів. Якщо ваш поріг за 70 метрів від огорожі цвинтаря, ви формально всередині цієї зони. Продати старий будинок — без проблем, а от з будівництвом нового можуть бути нюанси.

"Це не забороняє продаж, але це накладає обмеження на нове будівництво", — зазначає Дерій. 

Тобто, якщо покупець захоче знести вашу стару хату і побудувати на її місці триповерховий котедж, архітектура або ДІАМ можуть просто не дати на це добро. Проте, якщо будинок вже стоїть і на нього є документи в реєстрі, право власності на нього є непорушним.

На що варто звернути увагу перед угодою

Фахівець радить ретельно перевірити кадастрові коди пі час оформлення документів:

  1. Плутанина з сотками. Часто буває, що на папері один витяг, а по факту — дві різні ділянки. Наприклад, ваші 42 сотки можуть бути поділені: частина під будівництво (код 02.01), а частина — під город (ОСГ, код 01.03). Перевірте, щоб у кожної був свій актуальний кадастровий номер, інакше нотаріус просто розверне вас на порозі.
  2. Ціна питання. Близькість до кладовища — це потужний важіль для торгу. Оцінювач обов'язково врахує цей фактор, тому не варто розраховувати на ринковий максимум.
  3. Сімейні справи. Не забувайте про "класику": якщо хату купували чи приватизовували у шлюбі, готуйте згоду чоловіка або дружини. Без нотаріального папірця така угода пізніше може стати квитком до суду.

Дерій також наголошує, що краще одразу попередити покупця про обмеження щодо нової забудови, ніж потім отримати позов за приховування критичних недоліків.

Чи можна продати свою частку без згоди співвласників

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн наголосив, що власник частки нерухомості має право продати її без дозволу інших учасників, проте зобов'язаний спочатку письмово запропонувати її саме їм. 

"Перед продажем власник зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про свій намір, чітко вказавши ціну та всі умови угоди", — підкреслив експерт. 

Якщо ж протягом місяця партнери не виявлять бажання викупити долю, її можна виставляти на відкритий ринок. 

При цьому Козляк застерігає, що "дуже важливо, щоб умови продажу третій особі не були вигіднішими за ті, що пропонуються співвласникам", інакше угоду можуть оскаржити в суді.

Як повідомлялось, багато пар опиняються у пастці, коли роками вкладаються в дім на ділянці батьків. Якщо справа дійде до розлучення, виявиться, що юридично будівлі не існує, а земля належить тещі — у такому разі повернути свої гроші чи частку буде майже неможливо.

Також питання про те, скільки землі потрібно для будівництва, часто обростає міфами через державні норми, які нібито вимагають мінімум 4-5 соток. На ділі ж усе значно гнучкіше, адже можливість зведення будинку залежить не лише від цифр у ДБН, а й від способу набуття права власності на конкретну ділянку.

нерухомість цвинтар продаж будинок документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
