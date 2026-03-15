Як ветерану отримати іпотеку на житло за єОселею

Як ветерану отримати іпотеку на житло за єОселею

Дата публікації: 15 березня 2026 09:15
Як ветерану отримати іпотеку на житло за єОселею
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Житло після служби залишається однією з найгостріших проблем для військових. Багато ветеранів і ветеранок не мають власної нерухомості, а війна ще більше погіршила ситуацію, зруйнувавши будинки та квартири.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на портал "Дія" розповідає, чи є можливість у ветеранів отримати кредит на власну нерухомість за програмою "єОселя".

Як отримати кредит за єОселею

Програма "єОселя" дозволяє ветеранам отримати доступне кредитування житла. Кредит надається зі ставкою 3% або 7% річних залежно від статусу, мінімальний перший внесок — 20%, максимальний термін — 20 років.

Для ветеранів, УБД та їхніх родин ставка становить 7%. Для тих, хто служить за контрактом або мобілізований (і підпадає під категорію силовиків), умови ще кращі — 3%.

Вимоги до житла за єОселею

Тут є нюанси по квадратах і "віку" будинку, про які варто знати одразу:

  • площа. На одну людину дають 52,5 кв. м, а якщо є сім’я — додавайте по 21 квадрату на кожного наступного;
  • будинок. Якщо купуєте в обласному центрі, будинок має бути не старшим за 10 років. У менших містечках правила лояльніші — до 3 років.

Як ветерану подати заявку на єОселю

Заявка оформлюється через Дію без паперових документів. Після попереднього схвалення банк надає список необхідних оригіналів.

Покрокова інструкція:

  1. Заходите в застосунок "Дія", розділ "єОселя".
  2. Заповнюєте дані про доходи та родину. Краще вказувати  все максимально чесно, бо банки все одно перевірять.
  3. Обираєте банки та відправляєте заявку. Відповідь зазвичай приходить швидко — протягом доби.
  4. Отримуєте попереднє "добро", вибираєте найкращу пропозицію за умовами та першого внеску і тільки тоді йдете в банк з оригіналами документів.
  5. Далі найприємніше — шукаєте квартиру або будинок, які вписуються в ліміти програми, і підписуєте угоду.

Хто отримує найвигідніші умови у єОселі

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв'ю Новини.LIVE, основа єОселі однакова для всіх.

"Базовий продукт, він один. єОселя — це 20 років кредит зі ставкою 7 відсотків, яка змінюється лише після 10-го року", — наголосив він.

Держава встановила мінімальну ставку за програмою на рівні 3% річних для тих, хто присвятив себе службі країні. Ця ініціатива охоплює не лише кадрових військовослужбовців, а й працівників бюджетної сфери. Як зазначає Мецгер, програму свідомо адаптували під потреби певних фахівців. 

"Для військових, медиків, наукових співробітників ми зробили більш пільгову ставку — не 7%, а 3%. Ми зробили програму цілеспрямовано пільговішою для окремих категорій", — наголосив він.

Саме ці групи громадян отримують максимальну фінансову вигоду, адже знижений відсоток дозволяє значно зменшити загальну переплату за кредитом протягом років. 

Як повідомлялось, з 9 лютого 2026 року умови єОселі стали жорсткішими: тепер держава ретельніше перевіряє статки та нерухомість кандидатів. Такі оновлення впровадили, щоб пільгові кредити отримували саме ті сім'ї, які найбільше потребують власного даху над головою.

Також ми розповідали, що для багатьох єОселя — це останній шанс змінити орендоване житло на власний дім, проте соцмережі дедалі частіше пропонують схеми для заробітку. "Винахідливі" вкладники планують використовувати пільговий кредит для бізнесу, розраховуючи покривати іпотечні платежі коштом майбутніх орендарів.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
