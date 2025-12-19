єОселя — для кого з українців умови іпотеки є найвигіднішими

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя" за час повномасштабної війни помітно змінилася. Вона більше не є "універсальною" іпотекою для всіх, а поступово перетворилася на адресний інструмент підтримки конкретних груп.

Як пояснив Новини.LIVE голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер, основа єОселі однакова для всіх.

"Базовий продукт, він один. єОселя — це 20 років кредит зі ставкою 7 відсотків, яка змінюється лише після 10-го року", — наголосив він.

Кому іпотека єОселя вигідна найбільше

Найнижчу ставку — 3% річних — держава закріпила за тими, хто безпосередньо працює або служить на неї. Йдеться не лише про кадрових військових.

За словами Мецгера, програму цілеспрямовано зробили пільговішою для окремих категорій.

"Для військових, медиків, наукових співробітників ми зробили більш пільгову ставку — не 7 відсотків, а 3", — наголосив він.

Саме для цих груп єОселя є найбільш фінансово вигідною, адже різниця у ставці на довгій дистанції означає суттєву економію.

Який перший внесок потрібен за програмою "єОселя"

Стандартний мінімальний перший внесок у програмі становить 20%. Проте держава врахувала реальні життєві обставини окремих позичальників і запровадила винятки.

Для молодих українців віком від 18 до 25 років умови пом’якшили:

мінімальний перший внесок — 10%;

менше навантаження на старті після купівлі житла.

Як пояснює Мецгер, логіка проста — молодим людям складно одночасно накопичити внесок, зробити ремонт і облаштувати житло для життя.

Чи можна купити старе житло за єОселею

Одне з найважливіших рішень стосувалося внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та мешканців прифронтових регіонів. Для них дозволили купувати не лише новобудови.

Зараз у межах програми можна придбати житло віком до 20 років, якщо йдеться про прифронтові області або людей зі статусом ВПО. Це рішення значно розширило реальний вибір і зробило іпотеку доступною там, де нове житло просто не будується.

Чи можуть мобілізовані отримати іпотеку за єОселею

Останні зміни стали одними з найбільш очікуваних. Кабінет міністрів ухвалив рішення поширити пільгову ставку 3% і на мобілізованих.

"Не тільки кадрові військові та контрактники зможуть скористатися іпотекою під 3%. Мобілізовані також", — наголосив Мецгер.

За його словами, з 9 січня мобілізовані зможуть оформлювати кредити, а банки та системи зараз проходять етап технічного налаштування.

Раніше ми розповідали, яку максимальну суму можуть отримати українці за іпотекою в єОселі. Також повідомлялось, яке саме житло можна купити за умовами єОселі.