Как ветерану получить ипотеку на жилье по єОселе

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жилье после службы остается одной из самых острых проблем для военных. Многие ветераны и ветеранки не имеют собственной недвижимости, а война еще больше усугубила ситуацию, разрушив дома и квартиры.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на портал "Дія" рассказывает, есть ли возможность у ветеранов получить кредит на собственную недвижимость по программе "єОселя".

Как получить кредит по єОселе

Программа "єОселя" позволяет ветеранам получить доступное кредитование жилья. Кредит предоставляется со ставкой 3% или 7% годовых в зависимости от статуса, минимальный первый взнос — 20%, максимальный срок — 20 лет.

Для ветеранов, УБД и их семей ставка составляет 7%. Для тех, кто служит по контракту или мобилизован (и подпадает под категорию силовиков), условия еще лучше — 3%.

Требования к жилью по єОселе

Здесь есть нюансы по квадратам и "возрасту" дома, о которых стоит знать сразу:

площадь . На одного человека дают 52,5 кв. м, а если есть семья — добавляйте по 21 квадрату на каждого следующего;

. На одного человека дают 52,5 кв. м, а если есть семья — добавляйте по 21 квадрату на каждого следующего; дом. Если покупаете в областном центре, дом должен быть не старше 10 лет. В меньших городах правила более лояльны — до 3 лет.

Как ветерану подать заявку на єОселю

Заявка оформляется через Дію без бумажных документов. После предварительного одобрения банк предоставляет список необходимых оригиналов.

Пошаговая инструкция:

Заходите в приложение "Дія", раздел "єОселя". Заполняете данные о доходах и семье. Лучше указывать все максимально честно, потому что банки все равно проверят. Выбираете банки и отправляете заявку. Ответ обычно приходит быстро — в течение суток. Получаете предварительное "добро", выбираете лучшее предложение по условиям и первому взносу и только тогда идете в банк с оригиналами документов. Дальше самое приятное — ищете квартиру или дом, которые вписываются в лимиты программы, и подписываете сделку.

Кто получает самые выгодные условия в єОселе

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, основа єОсели одинакова для всех.

"Базовый продукт, он один. єОселя — это 20 лет кредит со ставкой 7 процентов, которая меняется только после 10-го года", — подчеркнул он.

Государство установило минимальную ставку по программе на уровне 3% годовых для тех, кто посвятил себя службе стране. Эта инициатива охватывает не только кадровых военнослужащих, но и работников бюджетной сферы. Как отмечает Мецгер, программу сознательно адаптировали под нужды определенных специалистов.

"Для военных, медиков, научных сотрудников мы сделали более льготную ставку — не 7%, а 3%. Мы сделали программу целенаправленно льготной для отдельных категорий", — подчеркнул он.

Именно эти группы граждан получают максимальную финансовую выгоду, ведь сниженный процент позволяет значительно уменьшить общую переплату по кредиту в течение лет.

Как сообщалось, с 9 февраля 2026 года условия еОсели стали жестче: теперь государство тщательно проверяет состояние и недвижимость кандидатов. Такие обновления внедрили, чтобы льготные кредиты получали именно те семьи, которые больше всего нуждаются в собственной крыше над головой.

Также мы рассказывали, что для многих єОселя — это последний шанс сменить арендованное жилье на собственный дом, однако соцсети все чаще предлагают схемы для заработка. "Находчивые" вкладчики планируют использовать льготный кредит для бизнеса, рассчитывая покрывать ипотечные платежи за счет будущих арендаторов.