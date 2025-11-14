Чи можна виписати чоловіка з житла під час воєнного стану — правила у 2025 році

Приміщення ЦНАПу. Фото: Суспільне Полтава

Питання зняття чоловіка з реєстрації місця проживання стало особливо гострим у період воєнного стану. Власники житла все частіше стикаються з ситуацією, коли у квартирі зареєстрований чоловік, який фактично там не проживає. Закон дозволяє виписати таку особу навіть без суду, однак у випадку з військовозобов’язаними діють окремі правила.

Після змін, затверджених Постановою Кабінету міністрів України №265 від 7 лютого 2022 року, процедура стала простою та зрозумілою. Тепер для виписки не потрібно чекати судового рішення — усе можна зробити в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Щоб зняти чоловіка з реєстрації, власнику потрібно:

звернутися до ЦНАПу за місцем розташування житла;

подати заяву про зняття з реєстрації;

надати паспорт та документ, що підтверджує право власності.

"Працівники ЦНАПу самостійно вносять зміни до реєстру, і людина автоматично втрачає прописку. Ця процедура діє навіть у період воєнного стану, що є значним полегшенням для власників", — зазначає адвокатка Аліна Кувшинчікова.

Чому військовозобов’язаних чоловіків не виписують автоматично

Незважаючи на спрощення, чоловіки, які перебувають на військовому обліку, мають окремий статус. Виписати їх без участі самого чоловіка неможливо.

Це пов’язано з вимогами Правил військового обліку, затверджених Постановою Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року. Згідно з ними, кожен військовозобов’язаний має повідомляти про зміну місця проживання, зніматися з обліку за старою адресою та ставати на облік за новою.

Тому якщо чоловік не прийшов особисто до ЦНАПу, його не знімуть із реєстрації. Органи пояснюють це тим, що без підтвердження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вони не можуть змінювати адресу військовозобов’язаного.

Чи можна виписати чоловіка без його згоди

Власник має право ініціювати процедуру, але результат залежить від статусу чоловіка.

Можна виписати без згоди, якщо:

чоловік не є співвласником житла;

він не перебуває на військовому обліку;

він фактично не проживає за цією адресою.

У такому випадку виписка через ЦНАП законна й проходить швидко. Однак якщо чоловік — військовозобов’язаний, без його особистого звернення це зробити неможливо.

Кого закон забороняє виписувати

Є категорії, яких не можна зняти з реєстрації без суду чи згоди:

співвласники житла, адже вони мають рівні права користування;

неповнолітні діти, яких можна виписати лише разом із батьками або за рішенням органів опіки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням, — лише з дозволу відповідних служб.

Якщо чоловік належить до однієї з цих груп, ЦНАП відмовить у виписці навіть під час воєнного стану.

Що робити власнику, якщо ЦНАП відмовив

Якщо виписати чоловіка не вдалося, варто звернутися до ТЦК та СП, щоб уточнити його військовий статус. Після зняття з військового обліку власник зможе повторно подати заяву до ЦНАПу.

У крайніх випадках питання вирішується через суд, особливо якщо особа тривалий час не проживає у квартирі й не бере участі в утриманні житла. Суд може визнати її такою, що втратила право користування, після чого реєстрацію скасують.

Як повідомлялось, хоча цифрові сервіси спрощують багато процедур, у 2025 році питання прописки без згоди власника житла залишається незмінним. Чинне законодавство надійно захищає право приватної власності: прописатися у квартирі чи будинку без дозволу власника неможливо, навіть маючи договір оренди.

Також ми розповідали, що продаж житла, де прописані неповнолітні, є складним процесом, оскільки реєстрація дітей створює додаткові юридичні перешкоди для власників. Ситуація особливо ускладнюється, коли батьки та самі діти перебувають за кордоном, тоді як продавець знаходиться в Україні. У таких випадках необхідно враховувати специфічні правові нюанси.