Можно ли выписать мужчину из жилья во время военного положения — правила в 2025 году

Вопрос снятия мужчины с регистрации места жительства стал особенно острым в период военного положения. Владельцы жилья все чаще сталкиваются с ситуацией, когда в квартире зарегистрирован человек, который фактически там не проживает. Закон позволяет выписать его даже без суда, однако в случае с военнообязанными действуют отдельные правила.

После изменений, утвержденных Постановлением Кабинета министров Украины №265 от 7 февраля 2022 года, процедура стала простой и понятной. Теперь для выписки не нужно ждать судебного решения — все можно сделать в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Чтобы снять человека с регистрации, владельцу нужно:

обратиться в ЦПАУ по месту расположения жилья;

подать заявление о снятии с регистрации;

предоставить паспорт и документ, подтверждающий право собственности.

"Работники ЦПАУ самостоятельно вносят изменения в реестр, и человек автоматически теряет прописку. Эта процедура действует даже в период военного положения, что является значительным облегчением для владельцев", — отмечает адвокат Алина Кувшинчикова.

Почему военнообязанных мужчин не выписывают автоматически

Несмотря на упрощения, мужчины, состоящие на воинском учете, имеют отдельный статус. Выписать их без участия самого мужчины невозможно.

Это связано с требованиями Правил воинского учета, утвержденных Постановлением Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года. Согласно им, каждый военнообязанный должен сообщать об изменении места жительства, сниматься с учета по старому адресу и становиться на учет по новому.

Поэтому если мужчина не пришел лично в ЦПАУ, его не снимут с регистрации. Органы объясняют это тем, что без подтверждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) они не могут менять адрес военнообязанного.

Можно ли выписать мужчину без его согласия

Владелец имеет право инициировать процедуру, но результат зависит от статуса мужчины.

Можно выписать без согласия, если:

мужчина не является совладельцем жилья;

он не состоит на воинском учете;

он фактически не проживает по этому адресу.

В таком случае выписка через ЦПАУ законна и проходит быстро. Однако если мужчина — военнообязанный, без его личного обращения это сделать невозможно.

Кого закон запрещает выписывать

Есть категории, которых нельзя снять с регистрации без суда или согласия:

совладельцы жилья, ведь они имеют равные права пользования;

несовершеннолетние дети, которых можно выписать только вместе с родителями или по решению органов опеки;

лица, находящиеся под опекой или попечительством, — только с разрешения соответствующих служб.

Если мужчина относится к одной из этих групп, ЦПАУ откажет в выписке даже во время военного положения.

Что делать владельцу, если ЦПАУ отказал

Если выписать мужчину не удалось, стоит обратиться в ТЦК и СП, чтобы уточнить его военный статус. После снятия с воинского учета владелец сможет повторно подать заявление в ЦПАУ.

В крайних случаях вопрос решается через суд, особенно если мужчина длительное время не проживает в квартире и не участвует в содержании жилья. Суд может признать его утратившим право пользования, после чего регистрацию отменят.

