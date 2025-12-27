Відео
Головна Ринок нерухомості Яке покриття обрати для підлоги — ламінат чи паркет

Яке покриття обрати для підлоги — ламінат чи паркет

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:22
Ламінат або паркет на підлогу — у чому різниця та яке покриття обрати
Жінка у кімнаті. Фото: Freepik

Коли під час ремонту у квартирі справа доходить до вибору підлоги, більшість опиняються на роздоріжжі: що краще — практичний ламінат чи статусна паркетна дошка? Зараз межа між ними візуально майже стерлася, але в експлуатації це абсолютно різні матеріали.

Властивості ламінату та паркету суттєво відрізняються, а отже правильне рішення залежить не лише від ціни чи зовнішнього вигляду, зазначають фахівці Albero.

Читайте також:

Відмінності ламінату та паркету

Сьогоднішній ламінат — це вже не та тонка "дзвінка" дошка з нульових. Це технологічний багатошаровий матеріал на основі деревоволокнистих плит, де головну роль грає захисний шар.

Паркетна дошка також складається з кількох шарів, але її верхній рівень — натуральна деревина цінних порід.

За терміном служби паркетна дошка зазвичай випереджає ламінат — за правильного догляду вона може служити 30-40 років. Ламінат у середньому розрахований на 20-30 років експлуатації.

Що стосується шумоізоляції, паркет краще поглинає звуки. Ламінат може бути гучнішим, але якісна підкладка значно зменшує цей ефект.

Монтаж ламінату простіший і швидший — замкові системи дозволяють укласти підлогу навіть без досвіду. Водночас паркет потребує більше часу та професійного підходу.

Догляд і стійкість до факторів

Хоч би як круто виглядав малюнок на ламінаті, на дотик це все одно смола та пластик. І якщо ви розіллєте відро води — готуйтеся до "здутих" стиків, навіть якщо на коробці написано "waterproof".

А паркетна дошка не любить пересушеного повітря взимку (можуть з'явитися щілини) і боїться кігтів великих собак або гострих ніжок стільців.

Що обрати для квартири

Якщо ви шукаєте рішення за принципом "поклав і забув", особливо в орендовану квартиру, передпокій або на кухню — беріть якісний ламінат з фаскою. Це надійно і бюджетно.

Якщо ж ви створюєте родинне гніздо, цінуєте екологічність і готові підтримувати правильну вологість у спальні чи вітальні — однозначно паркетна дошка. Вона старіє благородно, на відміну від пластику.

Раніше ми розповідали, коли ремонт у квартирі перетворюється на перепланування, для чого необхідно оформити дозволи. Також головним вектором в інтер'єрі став запит на по-справжньому "живі" та самобутні простори, і саме цей фокус на затишку та персоналізації залишиться ключовим орієнтиром для дизайнерів у наступному році.

ремонт нерухомість Дизайн зона комфорту квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
