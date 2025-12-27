Видео
Видео

Какое покрытие выбрать для пола — ламинат или паркет

Дата публикации 27 декабря 2025 12:22
Ламинат или паркет на пол — в чем разница и какое покрытие выбрать
Женщина в комнате. Фото: Freepik

Когда во время ремонта в квартире дело доходит до выбора пола, большинство оказываются на распутье: что лучше — практичный ламинат или статусная паркетная доска? Сейчас граница между ними визуально почти стерлась, но в эксплуатации это совершенно разные материалы.

Свойства ламината и паркета существенно отличаются, а значит правильное решение зависит не только от цены или внешнего вида, отмечают специалисты Albero.

Читайте также:

Отличия ламината и паркета

Сегодняшний ламинат - это уже не та тонкая "звонкая" доска с нулевых. Это технологичный многослойный материал на основе древесноволокнистых плит, где главную роль играет защитный слой.

Паркетная доска также состоит из нескольких слоев, но ее верхний уровень — натуральная древесина ценных пород.

По сроку службы паркетная доска обычно опережает ламинат — при правильном уходе она может служить 30-40 лет. Ламинат в среднем рассчитан на 20-30 лет эксплуатации.

Что касается шумоизоляции, паркет лучше поглощает звуки. Ламинат может быть более громким, но качественная подложка значительно уменьшает этот эффект.

Монтаж ламината проще и быстрее - замковые системы позволяют уложить пол даже без опыта. В то же время паркет требует больше времени и профессионального подхода.

Уход и устойчивость к факторам

Как бы круто ни выглядел рисунок на ламинате, на ощупь это все равно смола и пластик. И если вы разольете ведро воды — готовьтесь к "вздутым" стыкам, даже если на коробке написано "waterproof".

А паркетная доска не любит пересушенного воздуха зимой (могут появиться щели) и боится когтей больших собак или острых ножек стульев.

Что выбрать для квартиры

Если вы ищете решение по принципу "положил и забыл", особенно в съемную квартиру, прихожую или на кухню — берите качественный ламинат с фаской. Это надежно и бюджетно.

Если же вы создаете семейное гнездо, цените экологичность и готовы поддерживать правильную влажность в спальне или гостиной — однозначно паркетная доска. Она стареет благородно, в отличие от пластика.

Ранее мы рассказывали, когда ремонт в квартире превращается в перепланировку, для чего необходимо оформить разрешения. Также главным вектором в интерьере стал запрос на по-настоящему "живые" и самобытные пространства, и именно этот фокус на уюте и персонализации останется ключевым ориентиром для дизайнеров в следующем году.

