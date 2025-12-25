Коли заборонено проводити шумні ремонтні роботи в квартирах — дні та часові межі

Ремонт у квартирі — коли заборонені шумні роботи в Україні
Робити ремонт у квартирі — це завжди стрес, причому не тільки для вашого гаманця, а й для вух усього під'їзду. Коли починає працювати перфоратор, здається, що його чути навіть у сусідньому районі.
Закон про шум в Україні
Основним документом, який регулює питання тиші, є Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".
"Рівні шуму в житлових приміщеннях не повинні перевищувати встановлені санітарні норми", — зазначено в документі.
На підставі цього закону МОЗ затвердило допустимі показники гучності залежно від часу доби. Для житлових приміщень діють такі межі:
- з 08:00 до 22:00 — у середньому до 40–55 дБ;
- з 22:00 до 08:00 — не більше 30–45 дБ.
Для порівняння: звичайна розмова — це 50–60 дБ, а перфоратор може створювати шум понад 100 дБ.
Години ремонту в багатоквартирному будинку
Законодавство чітко визначає часові рамки:
- у будні дні ремонт дозволено з 08:00 до 21:00;
- у вихідні та святкові дні шумні роботи заборонені повністю.
Водночас закон допускає виняток. Якщо ви заздалегідь обійдете сусідів й домовитеся, що "пошумите в суботу годинку", скоріш за все, проблем не буде. Але без згоди сусідів будь-який шум може стати підставою для скарги.
Окрему роль відіграють внутрішні правила будинку. Буває, що мешканці самі домовляються про "тиху годину" вдень (наприклад, з 13:00 до 15:00, коли сплять діти) або забороняють ремонт уже після 19:00. Такі правила є обов’язковими для всіх мешканців.
Штраф за шум у квартирі
Відповідальність за порушення тиші передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративні порушення:
- попередження або штраф 85-255 грн;
- 255-510 грн для підприємців і посадових осіб.
Але якщо ви попадетеся вдруге, штраф подвоїться, а інструмент (той самий дорогий перфоратор) можуть навіть конфіскувати. Для юридичних осіб штраф за повторне порушення може сягати 2 550 грн.
Щоб зафіксувати порушення, сусідям достатньо викликати поліцію, яка складає адміністративний протокол на місці.
