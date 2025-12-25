Коли заборонено проводити шумні ремонтні роботи в квартирах — дні та часові межі

Чоловік з перфоратором. Фото: Freepik

Робити ремонт у квартирі — це завжди стрес, причому не тільки для вашого гаманця, а й для вух усього під'їзду. Коли починає працювати перфоратор, здається, що його чути навіть у сусідньому районі.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли не дозволені шумні роботи при ремонті у квартирі.

Закон про шум в Україні

Основним документом, який регулює питання тиші, є Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення".

"Рівні шуму в житлових приміщеннях не повинні перевищувати встановлені санітарні норми", — зазначено в документі.

На підставі цього закону МОЗ затвердило допустимі показники гучності залежно від часу доби. Для житлових приміщень діють такі межі:

з 08:00 до 22:00 — у середньому до 40–55 дБ;

з 22:00 до 08:00 — не більше 30–45 дБ.

Для порівняння: звичайна розмова — це 50–60 дБ, а перфоратор може створювати шум понад 100 дБ.

Години ремонту в багатоквартирному будинку

Законодавство чітко визначає часові рамки:

у будні дні ремонт дозволено з 08:00 до 21:00;

у вихідні та святкові дні шумні роботи заборонені повністю.

Водночас закон допускає виняток. Якщо ви заздалегідь обійдете сусідів й домовитеся, що "пошумите в суботу годинку", скоріш за все, проблем не буде. Але без згоди сусідів будь-який шум може стати підставою для скарги.

Окрему роль відіграють внутрішні правила будинку. Буває, що мешканці самі домовляються про "тиху годину" вдень (наприклад, з 13:00 до 15:00, коли сплять діти) або забороняють ремонт уже після 19:00. Такі правила є обов’язковими для всіх мешканців.

Штраф за шум у квартирі

Відповідальність за порушення тиші передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративні порушення:

попередження або штраф 85-255 грн;

255-510 грн для підприємців і посадових осіб.

Але якщо ви попадетеся вдруге, штраф подвоїться, а інструмент (той самий дорогий перфоратор) можуть навіть конфіскувати. Для юридичних осіб штраф за повторне порушення може сягати 2 550 грн.

Щоб зафіксувати порушення, сусідям достатньо викликати поліцію, яка складає адміністративний протокол на місці.

Щоб зафіксувати порушення, сусідам достатньо викликати поліцію, яка складає адміністративний протокол на місці.