Україна
Ремонт у квартирі — коли заборонені шумні роботи в Україні

Ремонт у квартирі — коли заборонені шумні роботи в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 17:05
Коли заборонено проводити шумні ремонтні роботи в квартирах — дні та часові межі
Чоловік з перфоратором. Фото: Freepik

Робити ремонт у квартирі — це завжди стрес, причому не тільки для вашого гаманця, а й для вух усього під'їзду. Коли починає працювати перфоратор, здається, що його чути навіть у сусідньому районі. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли не дозволені шумні роботи при ремонті у квартирі.

Читайте також:

Закон про шум в Україні

Основним документом, який регулює питання тиші, є Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення". 

"Рівні шуму в житлових приміщеннях не повинні перевищувати встановлені санітарні норми", — зазначено в документі.

На підставі цього закону МОЗ затвердило допустимі показники гучності залежно від часу доби. Для житлових приміщень діють такі межі:

  • з 08:00 до 22:00 — у середньому до 40–55 дБ;
  • з 22:00 до 08:00 — не більше 30–45 дБ.

Для порівняння: звичайна розмова — це 50–60 дБ, а перфоратор може створювати шум понад 100 дБ.

Години ремонту в багатоквартирному будинку

Законодавство чітко визначає часові рамки:

  • у будні дні ремонт дозволено з 08:00 до 21:00;
  • у вихідні та святкові дні шумні роботи заборонені повністю.

Водночас закон допускає виняток. Якщо ви заздалегідь обійдете сусідів й домовитеся, що "пошумите в суботу годинку", скоріш за все, проблем не буде. Але без згоди сусідів будь-який шум може стати підставою для скарги.

Окрему роль відіграють внутрішні правила будинку. Буває, що мешканці самі домовляються про "тиху годину" вдень (наприклад, з 13:00 до 15:00, коли сплять діти) або забороняють ремонт уже після 19:00. Такі правила є обов’язковими для всіх мешканців.

Штраф за шум у квартирі

Відповідальність за порушення тиші передбачена статтею 182 Кодексу України про адміністративні порушення:

  • попередження або штраф 85-255 грн;
  • 255-510 грн для підприємців і посадових осіб.

Але якщо ви попадетеся вдруге, штраф подвоїться, а інструмент (той самий дорогий перфоратор) можуть навіть конфіскувати. Для юридичних осіб штраф за повторне порушення може  сягати 2 550 грн.

Щоб зафіксувати порушення, сусідям достатньо викликати поліцію, яка складає адміністративний протокол на місці.

Раніше ми розповідали, у яких випадках ремонт в квартирі перетворюється на перепланування, на яке вже треба отримувати дозвіл. А також, в яку пору року краще встановлювати пластикові вікна.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
