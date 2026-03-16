Який вигляд має дім у Карпатах, який продають лише за 15 000 доларів (фото)

Карпати у березні. Фото: liza.ua

Багато хто мріє про затишний будиночок у Карпатах, але зазвичай ціни на нерухомість там кусаються. Втім, якщо добре попорпатися в оголошеннях, можна знайти цілком пристойні недорогі варіанти. Звісно, це не вілли в Буковелі, а переважно автентичні дерев’яні хати у віддалених селах, проте з неймовірними краєвидами та своєю атмосферою.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які будинки пропонуються на продаж у Карпатах лише за 15 000 доларів.

Середнє Водяне: простір та гори під боком

За даними сайту OLX, один із таких варіантів продають у селі Середнє Водяне на Закарпатті. Будинок має площу близько 165 квадратних метрів і розташований на ділянці 15 соток.

Це одноповерхова дерев’яна будівля з шиферним дахом. Усередині є великий зал без перегородок, окрема кімната під санвузол із підведеними комунікаціями та господарське приміщення. Опалення передбачене твердопаливне.

Село розташоване поруч із туристичними маршрутами та відомою Апицькою полониною, тому таке житло іноді розглядають і як варіант для зеленого туризму.

Будинок у селі Середнє Водяне. Фото: OLX

Будинок у Чернівецькій області

Ще одна пропозиція за таку ж суму є у селі Селятин Чернівецької області. Тут продають двоповерховий будинок площею приблизно 120 квадратних метрів із п’ятьма кімнатами.

Ділянка становить близько 10 соток, а поруч розташовані гори, ліс і річка. Стан будинку житловий, але санвузол облаштований у дворі. Опалення також пічне. На подвір’ї є господарська споруда, яку можна використовувати як склад для дров або невелику стайню.

Будинок у селі Селятин. Фото: OLX

Хата у Березовому

У селі Березове Закарпатської області пропонують ще один будинок за 15 тисяч доларів. Його площа становить 102 квадратні метри, а земельна ділянка значно більша — близько 25 соток.

У будинку три кімнати та кухня площею близько 18 квадратних метрів. Дерев’яні стіни добре утримують тепло взимку і прохолоду влітку. Вода подається з гірського джерела, є електрика та підвал для зберігання продуктів. На подвір’ї також розташований сарай для господарських потреб.

Будинок у Березовому. Фото: OLX

Чи безпечно купувати будинок без кадастрового номера

Ні, це ризиковано. Без номера ділянка офіційно не існує як об'єкт права. Нотаріус оформить лише стіни, а земля залишиться у "підвішеному" стані. Ви не зможете повноцінно розпоряджатися територією, а в майбутньому зіткнетеся з юридичними труднощами при реєстрації чи перепродажу майна.

Чи можна продати будинок поруч з цвинтарем

Так, закон не забороняє таку угоду. Проте покупець має знати про санітарно-захисну зону, яка зазвичай становить 300 метрів.

Стара хата з документами залишається законною, але нове будівництво на ділянці можуть заблокувати. Якщо новий господар вирішить знести споруду заради котеджу, архітектура навряд чи видасть дозвіл через близькість до кладовища.