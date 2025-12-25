Унікальна ялинка Доллі Партон — яким рішенням зірка здивувала дизайнерів (фото)

Ялинка Доллі Партон — як незвично зірка замінили гірлянди (фото)
Доллі Партон знову довела, що різдвяний декор може бути сміливим і дуже особистим. Замість звичних електричних гірлянд співачка обрала ретро свічки, які кріпляться безпосередньо на гілки. Такий вибір відсилає до класичних різдвяних традицій і водночас виглядає несподівано сучасно.
Ялинка виглядає теплою обʼємною і зовсім не схожою на стандартні святкові інсталяції, пише видання Homes & Gardens.
Ретро свічки на ялинці зірки
Свічки стали не просто декором, а головним акцентом композиції. Вони додають глибини і мʼякого світла,створюючи відчуття затишку без надмірного блиску.
"Ялинку Доллі Партон вирізняють не лише самі свічки на кліпсах. Вирішальним є те, як вона поєднує їх із текстурами, кольорами та відчуттям грайливої ностальгії", — зазначила Меган Слек, керівниця напряму Celebrity Style у Homes & Gardens.
Саме багатошаровість робить ялинку живою та тактильною на вигляд.
Як прикрашена ялинка Доллі Партон
Окрім свічок, на ялинці можна побачити ретельно підібрані деталі:
- гірлянди з бісеру та дерева;
- металеві прикраси з вінтажним блиском;
- класичну фігуру ангела на верхівці.
Усе разом створює образ який одночасно нагадує про минуле і не виглядає застарілим.
Ідея різдвяного декору без правил
Меган Слек також звертає увагу на головне послання цього декору.
"Ялинка Доллі нагадує нам, що у святковому декорі не обов’язково дотримуватися правил", — наголошує вона.
Ялинка Доллі Партон показує, що святковий простір може відображати характер почуття гумору і навіть легкий гламур власника. У майбутньому такий підхід може стати альтернативою стандартним рішенням для тих, хто шукає індивідуальність а не шаблони.
Раніше королева британської кухні Нігелла Лоусон нагадала всім про силу класики, обравши для своєї ялинки лише безпрограшне поєднання золота й густої хвої. А сміливий підхід Джади Пінкетт-Сміт до оформлення різдвяної ялинки став справжнім викликом стандартам, змусивши професійну спільноту переглянути канони святкової естетики.
