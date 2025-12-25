Унікальна ялинка Доллі Партон — яким рішенням зірка здивувала дизайнерів (фото)

Доллі Партон. Фото: Reuters

Доллі Партон знову довела, що різдвяний декор може бути сміливим і дуже особистим. Замість звичних електричних гірлянд співачка обрала ретро свічки, які кріпляться безпосередньо на гілки. Такий вибір відсилає до класичних різдвяних традицій і водночас виглядає несподівано сучасно.

Ялинка виглядає теплою обʼємною і зовсім не схожою на стандартні святкові інсталяції, пише видання Homes & Gardens.

Ретро свічки на ялинці зірки

Свічки стали не просто декором, а головним акцентом композиції. Вони додають глибини і мʼякого світла,створюючи відчуття затишку без надмірного блиску.

"Ялинку Доллі Партон вирізняють не лише самі свічки на кліпсах. Вирішальним є те, як вона поєднує їх із текстурами, кольорами та відчуттям грайливої ностальгії", — зазначила Меган Слек, керівниця напряму Celebrity Style у Homes & Gardens.

Саме багатошаровість робить ялинку живою та тактильною на вигляд.

Як прикрашена ялинка Доллі Партон

Окрім свічок, на ялинці можна побачити ретельно підібрані деталі:

гірлянди з бісеру та дерева;

металеві прикраси з вінтажним блиском;

класичну фігуру ангела на верхівці.

Усе разом створює образ який одночасно нагадує про минуле і не виглядає застарілим.

Доллі Партон біля ялинки. Фото: dollyparton/Instagram

Ідея різдвяного декору без правил

Меган Слек також звертає увагу на головне послання цього декору.

"Ялинка Доллі нагадує нам, що у святковому декорі не обов’язково дотримуватися правил", — наголошує вона.

Ялинка Доллі Партон показує, що святковий простір може відображати характер почуття гумору і навіть легкий гламур власника. У майбутньому такий підхід може стати альтернативою стандартним рішенням для тих, хто шукає індивідуальність а не шаблони.

Раніше королева британської кухні Нігелла Лоусон нагадала всім про силу класики, обравши для своєї ялинки лише безпрограшне поєднання золота й густої хвої. А сміливий підхід Джади Пінкетт-Сміт до оформлення різдвяної ялинки став справжнім викликом стандартам, змусивши професійну спільноту переглянути канони святкової естетики.