Як ялинка Нігелли Лоусон задала нові правила святкового стилю (фото)

Нігелла Лоусон. Фото: Reuters

Поки світ сперечається, чи варто взагалі ставити ялинку в епоху "голих" дерев, королева британської кухні Нігелла Лоусон елегантно поставила крапку в цій дискусії. Її цьогорічний декор — це справжній майстер-клас із того, як бути стриманим, але не нудним.

Замість того, щоб завішувати дерево всім підряд, Нігелла зробила ставку на класику, яка ніколи не підводить: золото на фоні густої зелені. Тільки лаконічні золоті кулі та зірки, пише видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Ніякого візуального хаосу чи купи різнокольорових вогників — лише м’яке, тепле біле світло, яке буквально змушує ялинку сяяти зсередини.

Це і є та сама "тиха розкіш", про яку всі говорять. Це коли інтер’єр не кричить про свято, а шепоче і більше нічого не потрібно, щоб у кімнаті з'явилася магія.

Нігелла Лоусон. Фото: nigellalawson/Instagram

Як повторити цей фокус у себе вдома

Насправді, секрет простий, і він не в бюджеті:

використовуйте прикраси одного кольору;

обирайте нейтральне тепле освітлення;

уникайте перевантаження деталями.

"Тренд тихої розкоші полягає у використанні кількох джерел світла по всій кімнаті, щоб відкрити простір і зробити його візуально більшим", — наголошують в Barratt London.

Додатково варто пам’ятати, що мінімалізм не означає холодність. Він працює тоді, коли кожен елемент має сенс і підсилює атмосферу дому.

Раніше ми розповідали про ялинку Джади Пінкетт-Сміт, яка цього року виглядає особливо несподіваною та сміливою. А Дженніфер Еністон створила святковий куточок, облаштувавши простір, що поєднує класику, комфорт і візуальну гармонію.