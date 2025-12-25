Видео
Главная Рынок недвижимости Елка Долли Партон — как необычно звезда заменили гирлянды (фото)

Елка Долли Партон — как необычно звезда заменили гирлянды (фото)

Дата публикации 25 декабря 2025 20:12
Уникальная елка Долли Партон — каким решением звезда удивила дизайнеров (фото)
Долли Партон. Фото: Reuters

Долли Партон снова доказала, что рождественский декор может быть смелым и очень личным. Вместо привычных электрических гирлянд певица выбрала ретро свечи, которые крепятся непосредственно на ветви. Такой выбор отсылает к классическим рождественским традициям и в то же время выглядит неожиданно современно.

Елка выглядит теплой объемной и совсем не похожей на стандартные праздничные инсталляции, пишет издание Homes & Gardens.

Ретро свечи на елке звезды

Свечи стали не просто декором, а главным акцентом композиции. Они добавляют глубины и мягкого света, создавая ощущение уюта без чрезмерного блеска.

"Елку Долли Партон отличают не только сами свечи на клипсах. Решающим является то, как она сочетает их с текстурами, цветами и ощущением игривой ностальгии", — отметила Меган Слек, руководитель направления Celebrity Style в Homes & Gardens.

Именно многослойность делает елку живой и тактильной на вид.

Как украшена елка Долли Партон

Кроме свечей, на елке можно увидеть тщательно подобранные детали:

  • гирлянды из бисера и дерева;
  • металлические украшения с винтажным блеском;
  • классическую фигуру ангела на верхушке.

Все вместе создает образ который одновременно напоминает о прошлом и не выглядит устаревшим.

 

Елка Долли Партон - как необычно звезда заменили гирлянды (фото) - фото 1
Долли Партон возле елки. Фото: dollyparton/Instagram

Идея рождественского декора без правил

Меган Слек также обращает внимание на главное послание этого декора.

"Елка Долли напоминает нам, что в праздничном декоре не обязательно придерживаться правил", — отмечает она.

Елка Долли Партон показывает, что праздничное пространство может отражать характер, чувство юмора и даже легкий гламур владельца. В будущем такой подход может стать альтернативой стандартным решениям для тех, кто ищет индивидуальность а не шаблоны.

Ранее королева британской кухни Нигелла Лоусон напомнила всем о силе классики, выбрав для своей елки лишь беспроигрышное сочетание золота и густой хвои. А смелый подход Джады Пинкетт-Смит к оформлению рождественской елки стал настоящим вызовом стандартам, заставив профессиональное сообщество пересмотреть каноны праздничной эстетики.

