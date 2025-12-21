Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ялинка Джади Пінкетт-Сміт — як змінила уявлення про декор (фото)

Ялинка Джади Пінкетт-Сміт — як змінила уявлення про декор (фото)

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 20:12
Нетрадиційний погляд — чим унікальна ялинка Джади Пінкетт-Сміт (фото)
Джада Пінкетт-Сміт. Фото: Reuters

Цьогоріч різдвяні інтер’єри здебільшого залишаються в межах класики — зелені ялинки, іграшки, гірлянди, знайомі з дитинства кольори. Саме на цьому тлі ялинка Джади Пінкетт-Сміт виглядає особливо несподіваною та сміливою. 

Акторка запропонувала зовсім інший погляд на святковий декор і змусила дизайнерів по-новому подивитися на те, якою може бути новорічна ялинка, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Нетрадиційна ялинка Джади Пінкетт-Сміт

У своєму Instagram Джада показала ялинку у формі високого конуса, повністю задрапірованого червоним оксамитом. Жодних гілок, хвої чи класичних прикрас — лише насичена текстура тканини та яскрава зірка на верхівці, яка притягує погляд угору. У підписі акторка з гумором зауважила: "Цього року у нас буде дуже оксамитове Різдво".

 

Ялинка Джади Пінкетт-Сміт — як змінила уявлення про декор (фото) - фото 1
Ялинка Джади Пінкетт-Сміт. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

Саме ця іронія та впевненість у власному виборі зробили декор таким переконливим. Ялинка не намагається імітувати традиційну форму — вона одразу заявляє про себе як дизайнерський об’єкт.

Дизайнери оцінили ідею

Фахівці з інтер’єру відзначають, що такий підхід дозволяє вийти за рамки шаблонів і зробити свято більш особистим. Дизайнерка інтер’єрів Йоганна Константіну пояснює, чому цей прийом працює.

"Використання нетрадиційних кольорів і матеріалів на Різдво допомагає адаптувати свято під власний смак і характер. Це дає змогу буквально оживити свою особистість у декорі", — каже вона.

 

Ялинка Джади Пінкетт-Сміт — як змінила уявлення про декор (фото) - фото 2
Зірка для ялинки у Джади Пінкетт-Сміт. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

За словами експертки, експерименти з фактурами — оксамитом, папером, текстилем — відкривають простір для ностальгійних прикрас і пам’ятних деталей, які часто залишаються поза увагою у класичному оформленні.

"Такий підхід дозволяє поєднати сучасність із теплими спогадами про Різдва минулих років", — додає Константіну.

Чому червоний оксамит працює

На перший погляд, червоний колір може здаватися надто сміливим для ялинки. Однак саме він створює відчуття глибини, тепла й урочистості. Оксамит підсилює цей ефект, додаючи розкоші без зайвої декоративності.

Секрет успіху такої ялинки полягає у кількох речах:

  • чітка форма без дрібних деталей;
  • акцент на матеріалі, а не на прикрасах;
  • контраст між мінімалізмом і насиченим кольором.

У результаті декор виглядає сучасно, але не холодно — навпаки, він зберігає святковий настрій.

Раніше ми розповідали про ялинку Майкла Бубле, який вирішив цього року не стримуватися — його ялинка стала справжнім святом максималізму. А ялинки в будинку Єви Мендес і Раяна Гослінга дивують відсутністю пафоса.

Вілл Сміт Різдво новорічна ялинка Дизайн Новий рік 2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації