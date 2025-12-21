Нетрадиційний погляд — чим унікальна ялинка Джади Пінкетт-Сміт (фото)

Джада Пінкетт-Сміт. Фото: Reuters

Цьогоріч різдвяні інтер’єри здебільшого залишаються в межах класики — зелені ялинки, іграшки, гірлянди, знайомі з дитинства кольори. Саме на цьому тлі ялинка Джади Пінкетт-Сміт виглядає особливо несподіваною та сміливою.

Акторка запропонувала зовсім інший погляд на святковий декор і змусила дизайнерів по-новому подивитися на те, якою може бути новорічна ялинка, пише видання Homes & Gardens.

Нетрадиційна ялинка Джади Пінкетт-Сміт

У своєму Instagram Джада показала ялинку у формі високого конуса, повністю задрапірованого червоним оксамитом. Жодних гілок, хвої чи класичних прикрас — лише насичена текстура тканини та яскрава зірка на верхівці, яка притягує погляд угору. У підписі акторка з гумором зауважила: "Цього року у нас буде дуже оксамитове Різдво".

Ялинка Джади Пінкетт-Сміт. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

Саме ця іронія та впевненість у власному виборі зробили декор таким переконливим. Ялинка не намагається імітувати традиційну форму — вона одразу заявляє про себе як дизайнерський об’єкт.

Дизайнери оцінили ідею

Фахівці з інтер’єру відзначають, що такий підхід дозволяє вийти за рамки шаблонів і зробити свято більш особистим. Дизайнерка інтер’єрів Йоганна Константіну пояснює, чому цей прийом працює.

"Використання нетрадиційних кольорів і матеріалів на Різдво допомагає адаптувати свято під власний смак і характер. Це дає змогу буквально оживити свою особистість у декорі", — каже вона.

Зірка для ялинки у Джади Пінкетт-Сміт. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

За словами експертки, експерименти з фактурами — оксамитом, папером, текстилем — відкривають простір для ностальгійних прикрас і пам’ятних деталей, які часто залишаються поза увагою у класичному оформленні.

"Такий підхід дозволяє поєднати сучасність із теплими спогадами про Різдва минулих років", — додає Константіну.

Чому червоний оксамит працює

На перший погляд, червоний колір може здаватися надто сміливим для ялинки. Однак саме він створює відчуття глибини, тепла й урочистості. Оксамит підсилює цей ефект, додаючи розкоші без зайвої декоративності.

Секрет успіху такої ялинки полягає у кількох речах:

чітка форма без дрібних деталей;

акцент на матеріалі, а не на прикрасах;

контраст між мінімалізмом і насиченим кольором.

У результаті декор виглядає сучасно, але не холодно — навпаки, він зберігає святковий настрій.

У результаті декор виглядає сучасно, але не холодно — навпаки, він зберігає святковий настрій.