Нетрадиційний погляд — чим унікальна ялинка Джади Пінкетт-Сміт (фото)

Ялинка Джади Пінкетт-Сміт — як змінила уявлення про декор (фото)
Цьогоріч різдвяні інтер’єри здебільшого залишаються в межах класики — зелені ялинки, іграшки, гірлянди, знайомі з дитинства кольори. Саме на цьому тлі ялинка Джади Пінкетт-Сміт виглядає особливо несподіваною та сміливою.
Акторка запропонувала зовсім інший погляд на святковий декор і змусила дизайнерів по-новому подивитися на те, якою може бути новорічна ялинка, пише видання Homes & Gardens.
Нетрадиційна ялинка Джади Пінкетт-Сміт
У своєму Instagram Джада показала ялинку у формі високого конуса, повністю задрапірованого червоним оксамитом. Жодних гілок, хвої чи класичних прикрас — лише насичена текстура тканини та яскрава зірка на верхівці, яка притягує погляд угору. У підписі акторка з гумором зауважила: "Цього року у нас буде дуже оксамитове Різдво".
Саме ця іронія та впевненість у власному виборі зробили декор таким переконливим. Ялинка не намагається імітувати традиційну форму — вона одразу заявляє про себе як дизайнерський об’єкт.
Дизайнери оцінили ідею
Фахівці з інтер’єру відзначають, що такий підхід дозволяє вийти за рамки шаблонів і зробити свято більш особистим. Дизайнерка інтер’єрів Йоганна Константіну пояснює, чому цей прийом працює.
"Використання нетрадиційних кольорів і матеріалів на Різдво допомагає адаптувати свято під власний смак і характер. Це дає змогу буквально оживити свою особистість у декорі", — каже вона.
За словами експертки, експерименти з фактурами — оксамитом, папером, текстилем — відкривають простір для ностальгійних прикрас і пам’ятних деталей, які часто залишаються поза увагою у класичному оформленні.
"Такий підхід дозволяє поєднати сучасність із теплими спогадами про Різдва минулих років", — додає Константіну.
Чому червоний оксамит працює
На перший погляд, червоний колір може здаватися надто сміливим для ялинки. Однак саме він створює відчуття глибини, тепла й урочистості. Оксамит підсилює цей ефект, додаючи розкоші без зайвої декоративності.
Секрет успіху такої ялинки полягає у кількох речах:
- чітка форма без дрібних деталей;
- акцент на матеріалі, а не на прикрасах;
- контраст між мінімалізмом і насиченим кольором.
У результаті декор виглядає сучасно, але не холодно — навпаки, він зберігає святковий настрій.
Раніше ми розповідали про ялинку Майкла Бубле, який вирішив цього року не стримуватися — його ялинка стала справжнім святом максималізму. А ялинки в будинку Єви Мендес і Раяна Гослінга дивують відсутністю пафоса.
Читайте Новини.LIVE!