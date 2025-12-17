Унікальні ялинки Єви Мендес як новий тренд декору (фото)

Єва Мендес. Фото: Reuters

У багатьох людей святковий декор часто асоціюється з чимось масштабним і помітним. Велика ялинка, багато прикрас, окремі зони "під свята". Але історія з Євою Мендес і Раяном Гослінгом пішла зовсім іншим шляхом — тихим, майже випадковим.

На фото, яким Єва поділилася в соцмережах, немає жодного пафосу, наголошує видання Homes & Gardens.

Кухня, звичайна стільниця, побутові дрібниці — і кілька маленьких ялинок, поставлених так, ніби вони завжди там були. Не в центрі уваги, не як головний елемент, а радше як деталь, яку помічаєш не одразу.

Ялинки на кухні без ефекту показовості

Розміщення — ключове. Мініялинки стоять за краном, у зоні, де щодня готують, миють посуд, п’ють каву. Це не "парадний" простір, але саме тому він працює. Святковий настрій з’являється між справами, без спеціального сценарію.

Єва Мендес на кухні. Фото: evamendes/Instagram

Поруч — ротангові абажури, кімнатна рослина, впізнавані кухонні аксесуари. Нічого спеціально не змінювали під Різдво. І в цьому відчувається спокій: декор не нав’язується, він просто існує поруч.

Мініялинки у Єви Мендес на кухні. Фото: evamendes/Instagram

Чому цей підхід виглядає живим

Можливо, справа не в самих ялинках, а в тому, що вони з’явилися там, де їх зазвичай не ставлять.

"Святковий декор краще сприймається в тих зонах, якими користуються щодня. Невеликі деталі здатні змінити відчуття простору без зайвого тиску", — зауважує дизайнерка інтер’єрів Ганна Прескотт.

Тобто не йдеться про новий тренд чи правило. Швидше — про уважність до власного дому й звичок.

Що можна взяти собі на замітку

Повторювати точну картинку не обов’язково. Ідея радше в підході, ніж у формі. У реальному житті це може виглядати так:

кілька маленьких святкових предметів у зоні, де ви буваєте щодня;

декор, який не потребує прибирання всього іншого;

речі, що не кричать "свято", а тихо його підтримують.

Експерти радять не поспішати з яскравими рішеннями.

"Пара сезонних деталей, тепле світло або проста зелень можуть додати настрою, не перевантажуючи простір", — наголошує Прескотт.

За її словами, важливо не перекрити те, що вже працює

