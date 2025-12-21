Видео
Главная Рынок недвижимости Елка Джады Пинкетт-Смит — как изменила мнение о декоре (фото)

Елка Джады Пинкетт-Смит — как изменила мнение о декоре (фото)

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 20:12
Нетрадиционный взгляд — чем уникальна елка Джады Пинкетт-Смит (фото)
Джада Пинкетт-Смит. Фото: Reuters

В этом году рождественские интерьеры в основном остаются в рамках классики — зеленые елки, игрушки, гирлянды, знакомые с детства цвета. Именно на этом фоне елка Джады Пинкетт-Смит выглядит особенно неожиданной и смелой.

Актриса предложила совсем другой взгляд на праздничный декор и заставила дизайнеров по-новому посмотреть на то, какой может быть новогодняя елка, пишет издание Homes & Gardens.

Нетрадиционная елка Джады Пинкетт-Смит

В своем Instagram Джада показала елку в форме высокого конуса, полностью задрапированного красным бархатом. Никаких веток, хвои или классических украшений — только насыщенная текстура ткани и яркая звезда на верхушке, которая притягивает взгляд вверх. В подписи актриса с юмором отметила: "В этом году у нас будет очень бархатное Рождество".

 

Елка Джады Пинкетт-Смит — как изменила мнение о декоре (фото) - фото 1
Елка Джады Пинкетт-Смит. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

Именно эта ирония и уверенность в собственном выборе сделали декор таким убедительным. Елка не пытается имитировать традиционную форму — она сразу заявляет о себе как дизайнерский объект.

Дизайнеры оценили идею

Специалисты по интерьеру отмечают, что такой подход позволяет выйти за рамки шаблонов и сделать праздник более личным. Дизайнер интерьеров Иоганна Константину объясняет, почему этот прием работает.

"Использование нетрадиционных цветов и материалов на Рождество помогает адаптировать праздник под собственный вкус и характер. Это позволяет буквально оживить свою личность в декоре", — говорит она.

 

Елка Джады Пинкетт-Смит — как изменила мнение о декоре (фото) - фото 2
Звезда для елки у Джады Пинкетт-Смит. Фото: jadapinkettsmith/Instagram

По словам эксперта, эксперименты с фактурами - бархатом, бумагой, текстилем — открывают пространство для ностальгических украшений и памятных деталей, которые часто остаются без внимания в классическом оформлении.

"Такой подход позволяет совместить современность с теплыми воспоминаниями о Рождествах прошлых лет", — добавляет Константину.

Почему красный бархат работает

На первый взгляд, красный цвет может показаться слишком смелым для елки. Однако именно он создает ощущение глубины, тепла и торжественности. Бархат усиливает этот эффект, добавляя роскоши без лишней декоративности.

Секрет успеха такой елки заключается в нескольких вещах:

  • четкая форма без мелких деталей;
  • акцент на материале, а не на украшениях;
  • контраст между минимализмом и насыщенным цветом.

В результате декор выглядит современно, но не холодно - наоборот, он сохраняет праздничное настроение.

Ранее мы рассказывали о елке Майкла Бубле, который решил в этом году не сдерживаться — его елка стала настоящим праздником максимализма. А елки в доме Евы Мендес и Райана Гослинга удивляют отсутствием пафоса.

Уилл Смит Рождество новогодняя елка Дизайн Новый год 2026
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
