Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Шедевр максималізму — чим дивує ялинка Майкла Бубле (фото)

Шедевр максималізму — чим дивує ялинка Майкла Бубле (фото)

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 20:12
Майкл Бубле показав свою розкішну ялинку — чим вона підкорила дизайнерів (фото)
Майкл Бубле. Фото: Reuters

Майкл Бубле, схоже, вирішив цього року взагалі не стримуватися — його ялинка стала справжнім святом максималізму. Тут немає ніякого модного мінімалізму чи "інстаграмної" стриманості. Навпаки: все виглядає так, ніби він просто зібрав усе найкраще і найрідніше в одному місці.

Бубле, якого ще називають "Королем Різдва" вирішив відмовитися від стриманих трендів і влаштував у своєму домі справжній "свято надміру", пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Його ялинка — це щирий маніфест максималізму, який доводить: класика ніколи не виходить із моди.

Чим вражає декор співака

Замість "інстаграмної" порожнечі Бубле обрав щедрість. Дерево буквально "тоне" у скляних кулях, зірках та вінтажних прикрасах. Кольорова гама — традиційна для Різдва: червоний, зелений та срібний.

 

Шедевр максималізму — чим дивує ялинка Майкла Бубле (фото) - фото 1
Родина Бубле біля ялинки. Фото: michaelbuble/Instagram

Проте справжньою фішкою став незвичний підхід до текстур. Замість звичного "дощику" співак використав спеціальну декоративну сітку.

Шедевр максималізму — чим дивує ялинка Майкла Бубле (фото) - фото 2
Родина Бубле наряджає ялинку. Фото: michaelbuble/Instagram

Вона огортає дерево, створюючи ілюзію свіжого снігу та додаючи декору неймовірного об'єму.

Головні акценти ялинки Бубле:

  1. Вінтаж: ретро-іграшки та класичні банти, що нагадують про дитинство.
  2. Масштаб: гігантські хромовані кулі, які контрастують із дрібними деталями.
  3. Іронія: серед розкішного декору можна знайти кумедні фігурки Санти.

Стиль Майкла Бубле — це пряма відповідь на втому від "холодного" мінімалізму. Сьогодні у світі святкового дизайну знову цінується характер і особиста історія, а не просто картинка з каталогу.

 

Шедевр максималізму — чим дивує ялинка Майкла Бубле (фото) - фото 3
Бубле з дітьми біля ялинки. Фото: michaelbuble/Instagram

Співак ніби нагадує своїм прихильникам: Різдво — це не про правила дизайну, а про затишок, теплі спогади та ту саму дитячу радість, якої нам зараз так бракує.

Раніше ми розповідали, що замість традиційного поєднання червоного, зеленого та золотого, Селін Діон обрала для різдвяного декору естетику тихого засніженого ранку, що дарує відчуття зимового спокою замість класичного буяння кольорів.

Але на противагу традиційним уявленням про масштабний і яскравий святковий декор, підхід Єви Мендес та Раяна Гослінга виявився зовсім іншим — тихим, стриманим і майже випадковим.

новорічна ялинка закордонні зірки Дизайн сімейні свята Новий рік 2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації