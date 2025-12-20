Майкл Бубле показав свою розкішну ялинку — чим вона підкорила дизайнерів (фото)

Майкл Бубле. Фото: Reuters

Майкл Бубле, схоже, вирішив цього року взагалі не стримуватися — його ялинка стала справжнім святом максималізму. Тут немає ніякого модного мінімалізму чи "інстаграмної" стриманості. Навпаки: все виглядає так, ніби він просто зібрав усе найкраще і найрідніше в одному місці.

Бубле, якого ще називають "Королем Різдва" вирішив відмовитися від стриманих трендів і влаштував у своєму домі справжній "свято надміру", пише видання Homes & Gardens.

Його ялинка — це щирий маніфест максималізму, який доводить: класика ніколи не виходить із моди.

Чим вражає декор співака

Замість "інстаграмної" порожнечі Бубле обрав щедрість. Дерево буквально "тоне" у скляних кулях, зірках та вінтажних прикрасах. Кольорова гама — традиційна для Різдва: червоний, зелений та срібний.

Родина Бубле біля ялинки. Фото: michaelbuble/Instagram

Проте справжньою фішкою став незвичний підхід до текстур. Замість звичного "дощику" співак використав спеціальну декоративну сітку.

Родина Бубле наряджає ялинку. Фото: michaelbuble/Instagram

Вона огортає дерево, створюючи ілюзію свіжого снігу та додаючи декору неймовірного об'єму.

Головні акценти ялинки Бубле:

Вінтаж: ретро-іграшки та класичні банти, що нагадують про дитинство. Масштаб: гігантські хромовані кулі, які контрастують із дрібними деталями. Іронія: серед розкішного декору можна знайти кумедні фігурки Санти.

Стиль Майкла Бубле — це пряма відповідь на втому від "холодного" мінімалізму. Сьогодні у світі святкового дизайну знову цінується характер і особиста історія, а не просто картинка з каталогу.

Бубле з дітьми біля ялинки. Фото: michaelbuble/Instagram

Співак ніби нагадує своїм прихильникам: Різдво — це не про правила дизайну, а про затишок, теплі спогади та ту саму дитячу радість, якої нам зараз так бракує.

