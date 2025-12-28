Ялинка Ліндсі Лохан — яка деталь призвела дизайнерів у захват (фото)

Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Вже давно різдвяний декор перестав бути історією лише про старі скляні кулі та "дощик". Цього року справжній фурор викликала ялинка Ліндсі Лохан. Акторка довела: іноді достатньо однієї влучної деталі, щоб дерево виглядало дорого, стильно і, головне, не так, як у всіх.

Секрет її успіху — у бантах, але не звичайних, а майстерно обіграних за рахунок розмірів, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

Банти на ялинці як головний акцент сезону

Головний "герой" декору — величезний червоний бант із атласу, який примостився прямо під верхівкою. Він не просто замінює зірку, а стає центром усієї композиції. Далі по гілках розсипані дрібніші бантики, вже смугасті.

Цей контраст великого і малого створює об’єм — ялинку хочеться розглядати, вона не здається монотонною.

Дизайнери інтер’єрів, зокрема Меган Слек, у захваті від такого підходу.

"Справжня сила цього рішення у продуманій візуальній ієрархії. Великий бант біля верхівки стає опорою всієї композиції і миттєво притягує погляд", — наголошує вона.

Ялинка Ліндсі Лохан. Фото: lindsaylohan/Instagram

Різдвяний декор без перевантаження

Приклад Ліндсі — чудовий урок для тих, хто втомився від "візуального шуму". Замість того, щоб навішувати все підряд, вона обрала чітку палітру і зрозумілу форму. Це якраз той випадок, коли декор виглядає розкішно, але при цьому в ньому "багато повітря".

Що варто запозичити собі:

Не бійтеся гіперболізації: один гігантський елемент зверху може змінити все. Міксуйте текстури: атласний бант плюс смугаста стрічка — це вже цікава гра. Залишайте вільне місце на гілках — нехай дерево "дихає".

Навіть якщо ви вже прикрасили ялинку цього року, візьміть цей прийом на замітку. Гра з масштабами — це тренд поза часом, який точно буде актуальним і в наступних сезонах. Адже елегантність ніколи не виходить із моди, підкреслює видання.

Раніше розкішна ялинка Дженніфер Лопес довела, що золотий колір знову стає головним трендом сучасних інтер’єрів. Також ми розповідали сміливий та унікальний різдвяний декор Доллі Партон.