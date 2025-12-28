Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ялинка Ліндсі Лохан — що саме вразило дизайнерів (фото)

Ялинка Ліндсі Лохан — що саме вразило дизайнерів (фото)

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 14:32
Ялинка Ліндсі Лохан — яка деталь призвела дизайнерів у захват (фото)
Ліндсі Лохан. Фото: Reuters

Вже давно різдвяний декор перестав бути історією лише про старі скляні кулі та "дощик". Цього року справжній фурор викликала ялинка Ліндсі Лохан. Акторка довела: іноді достатньо однієї влучної деталі, щоб дерево виглядало дорого, стильно і, головне, не так, як у всіх.

Секрет її успіху — у бантах, але не звичайних, а майстерно обіграних за рахунок розмірів, пише видання Homes & Gardens.

Реклама
Читайте також:

Банти на ялинці як головний акцент сезону

Головний "герой" декору — величезний червоний бант із атласу, який примостився прямо під верхівкою. Він не просто замінює зірку, а стає центром усієї композиції. Далі по гілках розсипані дрібніші бантики, вже смугасті.

Цей контраст великого і малого створює об’єм — ялинку хочеться розглядати, вона не здається монотонною.

Дизайнери інтер’єрів, зокрема Меган Слек, у захваті від такого підходу. 

"Справжня сила цього рішення у продуманій візуальній ієрархії. Великий бант біля верхівки стає опорою всієї композиції і миттєво притягує погляд", — наголошує вона.

 

Ялинка Ліндсі Лохан — що саме вразило дизайнерів (фото) - фото 1
Ялинка Ліндсі Лохан. Фото: lindsaylohan/Instagram

Різдвяний декор без перевантаження

Приклад Ліндсі — чудовий урок для тих, хто втомився від "візуального шуму". Замість того, щоб навішувати все підряд, вона обрала чітку палітру і зрозумілу форму. Це якраз той випадок, коли декор виглядає розкішно, але при цьому в ньому "багато повітря".

Що варто запозичити собі:

  1. Не бійтеся гіперболізації: один гігантський елемент зверху може змінити все.
  2. Міксуйте текстури: атласний бант плюс смугаста стрічка — це вже цікава гра.
  3. Залишайте вільне місце на гілках — нехай дерево "дихає".

Навіть якщо ви вже прикрасили ялинку цього року, візьміть цей прийом на замітку. Гра з масштабами — це тренд поза часом, який точно буде актуальним і в наступних сезонах. Адже елегантність ніколи не виходить із моди, підкреслює видання.

Раніше розкішна ялинка Дженніфер Лопес довела, що золотий колір знову стає головним трендом сучасних інтер’єрів. Також ми розповідали сміливий та унікальний різдвяний декор Доллі Партон.

новорічна ялинка закордонні зірки Дизайн Ліндсі Лохан Новий рік 2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації