Елка Линдси Лохан — какая деталь привела дизайнеров в восторг (фото)

Линдси Лохан. Фото: Reuters

Уже давно рождественский декор перестал быть историей только о старых стеклянных шарах и "дождике". В этом году настоящий фурор произвела елка Линдси Лохан. Актриса доказала: иногда достаточно одной меткой детали, чтобы дерево выглядело дорого, стильно и, главное, не так, как у всех.

Секрет ее успеха — в бантах, но не обычных, а искусно обыгранных за счет размеров, пишет издание Homes & Gardens.

Банты на елке как главный акцент сезона

Главный "герой" декора — огромный красный бант из атласа, который примостился прямо под верхушкой. Он не просто заменяет звезду, а становится центром всей композиции. Далее по веткам рассыпаны более мелкие бантики, уже полосатые.

Этот контраст большого и малого создает объем — елку хочется рассматривать, она не кажется монотонной.

Дизайнеры интерьеров, в частности Меган Слек, в восторге от такого подхода.

"Настоящая сила этого решения в продуманной визуальной иерархии. Большой бант у верхушки становится опорой всей композиции и мгновенно притягивает взгляд", — отмечает она.

Елка Линдси Лохан. Фото: lindsaylohan/Instagram

Рождественский декор без перегрузки

Пример Линдси — отличный урок для тех, кто устал от "визуального шума". Вместо того, чтобы навешивать все подряд, она выбрала четкую палитру и понятную форму. Это как раз тот случай, когда декор выглядит роскошно, но при этом в нем "много воздуха".

Что стоит позаимствовать себе:

Не бойтесь гиперболизации: один гигантский элемент сверху может изменить все. Миксуйте текстуры: атласный бант плюс полосатая лента — это уже интересная игра. Оставляйте свободное место на ветвях — пусть дерево "дышит".

Даже если вы уже украсили елку в этом году, возьмите этот прием на заметку. Игра с масштабами — это тренд вне времени, который точно будет актуален и в следующих сезонах. Ведь элегантность никогда не выходит из моды, подчеркивает издание.

