Золотий колір в інтер’єрі — чому дизайнери в захваті від ялинки Дженніфер Лопес (фото)

Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото)
Золотий колір ще нещодавно вважали застарілим і надто помпезним. Але він впевнено повертається в інтер’єри, і ялинка Дженніфер Лопес стала яскравим сигналом цього тренду.
Її різдвяний декор довів, що золото може виглядати сучасно, стримано й водночас розкішно, пише видання Homes & Gardens.
Новий стандарт декору
Різдвяна ялинка у домі Дженніфер Лопес — приклад того, як працювати із золотом без надмірності.
Теплі білі вогники, м’які золоті прикраси, пудрові акценти та стрічки створюють ефект спокійного сяйва.
Простір виглядає дорогим, але не показним. Такий підхід змінює уявлення про святковий декор і показує, що елегантність важливіша за яскравість.
Золотий колір в інтер’єрі
Сучасне золото — тепле, приглушене та складне за відтінками. Воно більше не домінує, а працює як фон і підсилювач світла. Саме тому дизайнери активно використовують його у житлових просторах.
"Розкішне золото додає простору тепла й оптимізму, створюючи відчуття спокою та внутрішнього балансу", — зазначає старша дизайнерка Crown Юстина Корчинська.
Золото однаково добре поєднується з нейтральними кольорами, рожевими відтінками, глибокою зеленню та темними деревними текстурами. Це робить його універсальним рішенням для майбутніх інтер’єрів.
Чому дизайнери знову обирають золото
Інтерес до золотого кольору зумовлений кількома факторами:
- бажанням створювати світлі та психологічно комфортні простори;
- потребою в інтер’єрах, які виглядають дорогими без перевантаження.
"Теплі золоті тони формують м’яку, камерну атмосферу, яка ідеально підходить для сучасного дому", — підкреслює CEO Mylands Домінік Майленд.
Це особливо актуально в умовах, коли житло стає місцем відновлення та самовираження.
Золотий тренд поза межами свят
Ідея золотої ялинки символізує ширший зсув у дизайні. Вона демонструє, що цей колір не прив’язаний лише до Різдва. Золото легко інтегрується у спальні, кухні та вітальні, додаючи світла навіть у другорядні приміщення.
Саме тому золото повертається не як короткочасний тренд, а як довгострокове рішення для інтер’єрів майбутнього.
Раніше ми розповідали, як замість звичного поєднання червоного, зеленого та золотого, Селін Діон зробила ставку на стриману зимову естетику. А Єва Мендес і Раян Гослінг замість звичного розмаху з величезними ялинками та яскравими декораціями обрали зовсім іншу естетику.
Читайте Новини.LIVE!