Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото)

Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото)

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 16:32
Золотий колір в інтер’єрі — чому дизайнери в захваті від ялинки Дженніфер Лопес (фото)
Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Золотий колір ще нещодавно вважали застарілим і надто помпезним. Але він впевнено повертається в інтер’єри, і ялинка Дженніфер Лопес стала яскравим сигналом цього тренду. 

Її різдвяний декор довів, що золото може виглядати сучасно, стримано й водночас розкішно, пише видання Homes & Gardens

Реклама
Читайте також:

Новий стандарт декору

Різдвяна ялинка у домі Дженніфер Лопес — приклад того, як працювати із золотом без надмірності.

Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото) - фото 1
Дженніфер Лопес у піжамі. Фото: jlo/Instagram

Теплі білі вогники, м’які золоті прикраси, пудрові акценти та стрічки створюють ефект спокійного сяйва. 

Простір виглядає дорогим, але не показним. Такий підхід змінює уявлення про святковий декор і показує, що елегантність важливіша за яскравість.

Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото) - фото 2
Дженніфер Лопес. Фото: jlo/Instagram

Золотий колір в інтер’єрі 

Сучасне золото — тепле, приглушене та складне за відтінками. Воно більше не домінує, а працює як фон і підсилювач світла. Саме тому дизайнери активно використовують його у житлових просторах. 

"Розкішне золото додає простору тепла й оптимізму, створюючи відчуття спокою та внутрішнього балансу", — зазначає старша дизайнерка Crown Юстина Корчинська.

Золото однаково добре поєднується з нейтральними кольорами, рожевими відтінками, глибокою зеленню та темними деревними текстурами. Це робить його універсальним рішенням для майбутніх інтер’єрів.

Повернення тренду — чим приголомшує ялинка Дженніфер Лопес (фото) - фото 3
Дженніфер Лопес біля ялинки. Фото: jlo/Instagram

Чому дизайнери знову обирають золото

Інтерес до золотого кольору зумовлений кількома факторами:

  • бажанням створювати світлі та психологічно комфортні простори;
  • потребою в інтер’єрах, які виглядають дорогими без перевантаження.

"Теплі золоті тони формують м’яку, камерну атмосферу, яка ідеально підходить для сучасного дому", — підкреслює CEO Mylands Домінік Майленд. 

Це особливо актуально в умовах, коли житло стає місцем відновлення та самовираження.

Золотий тренд поза межами свят

Ідея золотої ялинки символізує ширший зсув у дизайні. Вона демонструє, що цей колір не прив’язаний лише до Різдва. Золото легко інтегрується у спальні, кухні та вітальні, додаючи світла навіть у другорядні приміщення. 

Саме тому золото повертається не як короткочасний тренд, а як довгострокове рішення для інтер’єрів майбутнього.

Раніше ми розповідали, як замість звичного поєднання червоного, зеленого та золотого, Селін Діон зробила ставку на стриману зимову естетику. А Єва Мендес і Раян Гослінг замість звичного розмаху з величезними ялинками та яскравими декораціями обрали зовсім іншу естетику.

Дженніфер Лопес новорічна ялинка закордонні зірки Дизайн Новий рік 2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації