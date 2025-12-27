Золотий колір в інтер’єрі — чому дизайнери в захваті від ялинки Дженніфер Лопес (фото)

Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Золотий колір ще нещодавно вважали застарілим і надто помпезним. Але він впевнено повертається в інтер’єри, і ялинка Дженніфер Лопес стала яскравим сигналом цього тренду.

Її різдвяний декор довів, що золото може виглядати сучасно, стримано й водночас розкішно, пише видання Homes & Gardens.

Новий стандарт декору

Різдвяна ялинка у домі Дженніфер Лопес — приклад того, як працювати із золотом без надмірності.

Дженніфер Лопес у піжамі. Фото: jlo/Instagram

Теплі білі вогники, м’які золоті прикраси, пудрові акценти та стрічки створюють ефект спокійного сяйва.

Простір виглядає дорогим, але не показним. Такий підхід змінює уявлення про святковий декор і показує, що елегантність важливіша за яскравість.

Дженніфер Лопес. Фото: jlo/Instagram

Золотий колір в інтер’єрі

Сучасне золото — тепле, приглушене та складне за відтінками. Воно більше не домінує, а працює як фон і підсилювач світла. Саме тому дизайнери активно використовують його у житлових просторах.

"Розкішне золото додає простору тепла й оптимізму, створюючи відчуття спокою та внутрішнього балансу", — зазначає старша дизайнерка Crown Юстина Корчинська.

Золото однаково добре поєднується з нейтральними кольорами, рожевими відтінками, глибокою зеленню та темними деревними текстурами. Це робить його універсальним рішенням для майбутніх інтер’єрів.

Дженніфер Лопес біля ялинки. Фото: jlo/Instagram

Чому дизайнери знову обирають золото

Інтерес до золотого кольору зумовлений кількома факторами:

бажанням створювати світлі та психологічно комфортні простори;

потребою в інтер’єрах, які виглядають дорогими без перевантаження.

"Теплі золоті тони формують м’яку, камерну атмосферу, яка ідеально підходить для сучасного дому", — підкреслює CEO Mylands Домінік Майленд.

Це особливо актуально в умовах, коли житло стає місцем відновлення та самовираження.

Золотий тренд поза межами свят

Ідея золотої ялинки символізує ширший зсув у дизайні. Вона демонструє, що цей колір не прив’язаний лише до Різдва. Золото легко інтегрується у спальні, кухні та вітальні, додаючи світла навіть у другорядні приміщення.

Саме тому золото повертається не як короткочасний тренд, а як довгострокове рішення для інтер’єрів майбутнього.

