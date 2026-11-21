Будинок в Японії. Фото: magnific.com

У Японії мільйони житлових об'єктів стоять порожніми, а частину власники готові віддати майже безкоштовно. Таку нерухомість називають акія, і пропозиції публікують у спеціальних муніципальних реєстрах. Однак новому господарю доведеться врахувати витрати на ремонт, оформлення документів і вимоги до проживання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Чому в Японії з'являються безкоштовні будинки

Проблема порожньої нерухомості в Японії пов'язана зі старінням населення, скороченням кількості жителів у невеликих населених пунктах та переїздом молоді до великих міст. Після смерті власників або їхнього переїзду до будинків для літніх людей оселі нерідко залишаються без мешканців. Спадкоємці не завжди хочуть повертатися до них, вкладати гроші в утримання або шукати покупців.

За даними Міністерства внутрішніх справ і комунікацій Японії, у 2023 році в країні нарахували близько 9 млн порожніх помешкань. Це 13,8% від загальної кількості житла — приблизно кожен сьомий будинок або інший житловий об'єкт.

Водночас не всі ці оселі покинуті. До статистики входять також квартири, які здають в оренду або продають, а ще сезонне житло. Окрему категорію становлять 3,85 млн об'єктів, які не призначені для оренди чи продажу та не використовуються як друге помешкання.

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Саме серед таких будинків є нерухомість, яку власники хочуть передати іншим людям за невеликі гроші або без оплати. Для них це можливість позбутися витрат на утримання майна, сплату податків і догляд за територією.

Де шукати безкоштовне житло в Японії

Порожні будинки в Японії називають акія (akiya). Для пошуку таких об'єктів муніципалітети створюють спеціальні реєстри Akiya Bank. Це не банки у звичному розумінні, а каталоги нерухомості, де публікують пропозиції про продаж або оренду незаселених будинків.

У таких базах можна знайти старі дерев'яні оселі, будинки із земельними ділянками, нерухомість у сільській місцевості та помешкання, які потребують капітального ремонту. Ціна залежить від розташування, площі, технічного стану та вимог власника.

Важливо, що безкоштовні пропозиції не є типовими для цього ринку. Частіше йдеться про недорогі будинки, які продають через відсутність попиту. Навіть якщо в оголошенні зазначена нульова ціна, новому власнику можуть доведеться оплатити оформлення права власності, податки та відновлення будівлі.

Чи можуть іноземці отримати японський будинок

Загалом іноземці мають право купувати нерухомість у Японії. Для придбання будинку не обов'язково мати японське громадянство або посвідку на проживання. Проте це не означає, що будь-який іноземець зможе скористатися муніципальною програмою передачі порожнього житла.

Умови залежать від конкретного населеного пункту. Наприклад, реєстр Akiya Bank міста Ябу попереджає, що іноземцям без посвідки на проживання буде складно придбати будинок через вимогу фактично жити в ньому та брати участь у житті місцевої громади.

Також адміністрація наголошує на мовному бар'єрі. Працівники муніципалітету та місцеві мешканці можуть не володіти англійською, тому покупцеві доведеться спілкуватися японською. Огляд будинку також проводять особисто, а не через відеозв'язок.

Окремі вимоги стосуються життя в громаді. Нові власники можуть бути зобов'язані брати участь у місцевих заходах, прибирати спільні території, доглядати за ділянками та сплачувати встановлені місцеві внески. Тому придбання такого житла не завжди підходить людям, які планують використовувати його лише як сезонну оселю для відпочинку.

Водночас володіння нерухомістю не дає автоматичного права на проживання в Японії. Для переїзду іноземцю потрібні відповідні підстави та дозвіл на перебування в країні.

Скільки коштує утримання безкоштовного будинку

Навіть якщо саму нерухомість передають за нульову ціну, покупець має врахувати додаткові витрати. Насамперед це оформлення права власності, послуги фахівців із реєстрації нерухомості та передбачені законодавством податки.

Окремою проблемою може стати технічний стан будівлі. Частина старих японських будинків роками стояла без мешканців, тому новим господарям доводиться ремонтувати дах, стіни, фундамент, електропроводку та водопостачання. Іноді відновлення обходиться дорожче, ніж придбання самої оселі.

Перед купівлею важливо перевірити не лише стан будівлі, а й документи на землю, наявність спадкоємців та зареєстрованого власника. У деяких випадках переоформлення може затягнутися, якщо право власності після смерті попереднього господаря належним чином не зареєстрували.

Крім того, власник має враховувати щорічні податки на нерухомість, комунальні платежі та витрати на догляд за територією. Навіть якщо будинок не використовується для постійного проживання, обов'язки власника не зникають.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі можна придбати старовинний замок за ціною двокімнатної квартири. Найдешевші пропозиції трапляються у Польщі, Німеччині та Франції, однак такі маєтки часто потребують масштабної реставрації. Витрати на відновлення можуть у десятки разів перевищувати початкову вартість нерухомості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Італії можна придбати будинок лише за 1 євро. Такі пропозиції діють у невеликих містечках, де місцева влада намагається повернути життя покинутій нерухомості. Однак покупцям доведеться самостійно фінансувати реконструкцію та виконувати вимоги муніципалітету.