Дом в Японии. Фото: magnific.com

В Японии миллионы жилых объектов стоят пустыми, а часть из них владельцы готовы отдать практически бесплатно. Такую недвижимость называют "акия", и предложения публикуются в специальных муниципальных реестрах. Однако новому владельцу придётся учесть расходы на ремонт, оформление документов и требования к проживанию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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Почему в Японии появляются бесплатные дома

Проблема пустующей недвижимости в Японии связана со старением населения, сокращением числа жителей в небольших населенных пунктах и переездом молодежи в крупные города. После смерти владельцев или их переезда в дома престарелых жилища нередко остаются без жильцов. Наследники не всегда хотят возвращаться в них, вкладывать деньги в содержание или искать покупателей.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в 2023 году в стране насчитывалось около 9 млн пустующих жилых помещений. Это 13,8% от общего количества жилья — примерно каждый седьмой дом или другой жилой объект.

В то же время не все эти дома заброшены. В статистику входят также квартиры, которые сдают в аренду или продают, а также сезонное жилье. Отдельную категорию составляют 3,85 млн объектов, которые не предназначены для сдачи в аренду или продажи и не используются в качестве второго жилья.

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Именно среди таких домов есть недвижимость, которую владельцы хотят передать другим людям за небольшую плату или бесплатно. Для них это возможность избавиться от расходов на содержание имущества, уплату налогов и уход за территорией.

Где искать бесплатное жилье в Японии

Пустующие дома в Японии называют акия (akiya). Для поиска таких объектов муниципалитеты создают специальные реестры Akiya Bank. Это не банки в привычном понимании, а каталоги недвижимости, где публикуются предложения о продаже или аренде незаселенных домов.

В таких базах можно найти старые деревянные дома, дома с земельными участками, недвижимость в сельской местности и жилье, требующее капитального ремонта. Цена зависит от расположения, площади, технического состояния и требований владельца.

Важно, что бесплатные предложения не являются типичными для этого рынка. Чаще речь идет о недорогих домах, которые продают из-за отсутствия спроса. Даже если в объявлении указана нулевая цена, новому владельцу, возможно, придется оплатить оформление права собственности, налоги и восстановление здания.

Могут ли иностранцы приобрести дом в Японии

В целом иностранцы имеют право покупать недвижимость в Японии. Для приобретения дома не обязательно иметь японское гражданство или вид на жительство. Однако это не означает, что любой иностранец сможет воспользоваться муниципальной программой передачи пустующего жилья.

Условия зависят от конкретного населенного пункта. Например, реестр Akiya Bank города Ябу предупреждает, что иностранцам без вида на жительство будет сложно приобрести дом из-за требования фактически проживать в нем и участвовать в жизни местного сообщества.

Также администрация обращает внимание на языковой барьер. Сотрудники муниципалитета и местные жители могут не владеть английским, поэтому покупателю придется общаться на японском. Осмотр дома также проводится лично, а не по видеосвязи.

Отдельные требования касаются жизни в сообществе. Новые владельцы могут быть обязаны участвовать в местных мероприятиях, убирать общие территории, ухаживать за участками и вносить установленные местные взносы. Поэтому приобретение такого жилья не всегда подходит людям, которые планируют использовать его лишь в качестве сезонного жилья для отдыха.

В то же время владение недвижимостью не дает автоматического права на проживание в Японии. Для переезда иностранцу необходимы соответствующие основания и разрешение на пребывание в стране.

Сколько стоит содержание бесплатного дома

Даже если сама недвижимость передается по нулевой цене, покупатель должен учесть дополнительные расходы. Прежде всего это оформление права собственности, услуги специалистов по регистрации недвижимости и предусмотренные законодательством налоги.

Отдельной проблемой может стать техническое состояние здания. Часть старых японских домов годами стояла без жильцов, поэтому новым хозяевам приходится ремонтировать крышу, стены, фундамент, электропроводку и водоснабжение. Иногда ремонт обходится дороже, чем покупка самого дома.

Перед покупкой важно проверить не только состояние здания, но и документы на землю, наличие наследников и зарегистрированного владельца. В некоторых случаях переоформление может затянуться, если право собственности после смерти предыдущего владельца не было должным образом зарегистрировано.

Кроме того, владелец должен учитывать ежегодные налоги на недвижимость, коммунальные платежи и расходы на уход за территорией. Даже если дом не используется для постоянного проживания, обязанности владельца не исчезают.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Европе можно приобрести старинный замок по цене двухкомнатной квартиры. Самые дешевые предложения встречаются в Польше, Германии и Франции, однако такие поместья часто требуют масштабной реставрации. Расходы на реставрацию могут в десятки раз превышать первоначальную стоимость недвижимости.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Италии можно приобрести дом всего за 1 евро. Такие предложения действуют в небольших городках, где местные власти пытаются вернуть к жизни заброшенную недвижимость. Однако покупателям придётся самостоятельно финансировать реконструкцию и выполнять требования муниципалитета.