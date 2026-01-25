Відео
Є ризики — який документ треба перевірити власникам нерухомості

Є ризики — який документ треба перевірити власникам нерухомості

Дата публікації: 25 січня 2026 17:05
Втрата нерухомості через документ — що обовʼязково треба перевірити власникам
Чоловік з документами. Фото: Freepik

Багато власників нерухомості й досі вважають, що паперовий договір купівлі-продажу чи свідоцтво про приватизацію автоматично захищають майно. Однак у 2026 році ключове значення має не архівний документ, а наявність актуального запису в електронному реєстрі. Саме цифрові дані визначають, кого держава визнає власником.

Як зазначено у законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація прав є обов’язковою. Тобто, поки ви не внесли дані в систему, юридично ви ніби "невидимка" для багатьох державних процесів.

Що варто розуміти про Державний реєстр

Якщо ви купували чи оформлювали нерухомість до 2013 року, ваші документи, швидше за все, лежать лише в паперових архівах БТІ. 

"Права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються дійсними", — сказано у законі. 

Але є одне велике "але". Без електронного запису ви зіткнетеся з глухою стіною, коли захочете:

  • швидко продати або подарувати майно;
  • оформити спадщину без бюрократичного пекла;
  • отримати компенсацію у разі знищення чи пошкодження житла.

Витяг з реєстру нерухомості як головний документ

Єдиним універсальним підтвердженням права власності сьогодні є витяг з ДРРП. Його можна отримати через портал "Дія" або у нотаріуса. Саме цей документ використовують банки, суди та державні органи.

Крім того, оскільки "втручання у роботу Державного реєстру прав тягне за собою відповідальність", шахраї найчастіше працюють з об’єктами без цифрового сліду. Тому перевірка реєстру — це базовий інструмент безпеки.

Раніше ми розповідали, чи можуть забрати житло, якщо квартири немає у Державному реєстрі речових прав. А також, що потрібно для підтвердження права власності на комору.

нерухомість житло квартира власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
