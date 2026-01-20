Як оформити відмову від права власності на нерухомість в Україні — правила у 2026 році

ЖІнка з документами. Фото: Freepik

Бути власником нерухомості — це не завжди про прибуток. Іноді квартира чи будинок стають справжнім тягарем: аварійний стан, захмарні податки або просто неможливість доглядати за майном (особливо, якщо ви за кордоном). У таких випадках найкращий вихід — офіційно розірвати зв’язок із об’єктом шляхом відмови від права власності.

Цивільний кодекс України прямо передбачає можливість добровільної відмови від майна. Закон дозволяє власнику припинити свої права, але лише за умови юридичного підтвердження наміру.

Які документи потрібні для відмови від нерухомості

Процедура починається з підготовки базового пакета документів. Без нього нотаріус не зможе зафіксувати припинення права власності.

Зазвичай необхідно надати:

Паспорт та ІПН (стандартна процедура). Оригінали документів на нерухомість (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності чи дарча). Заява. Її зазвичай готує сам нотаріус на місці, вам потрібно лише поставити підпис.

Як проходить процедура відмови від права власності

Весь процес зазвичай вкладається в один візит. Ви приходите до нотаріуса (державного чи приватного), він перевіряє об’єкт на "чистоту" і, якщо немає арештів чи заборон, вносить запис про припинення вашого права власності. Ви оплачуєте послуги нотаріуса та адмінзбір.

Але якщо майно під заставою або в іпотеці, просто "відмовитися" від нього не дозволять. Спочатку доведеться закрити питання з кредиторами.

Перш ніж іти до нотаріуса, перевірте, чи немає у вас "хвостів" по цій нерухомості. Будь-які судові суперечки або невиплачені борги можуть заблокувати процедуру в останній момент.

Що ще варто знати українцям

В Україні спільна власність на нерухомість нерідко стає причиною затяжних суперечок. Як підкреслив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що звернення до суду в таких питаннях — це не крайній захід, а цілком робочий інструмент для захисту своїх прав.

"Судове втручання необхідне тоді, коли компроміс вичерпано або його взагалі не було", — пояснює експерт.

У таких справах суддя не просто виносить формальне рішення, а шукає найбільш життєздатний сценарій розв'язання конфлікту. За словами правника, арсенал судових рішень досить широкий.

"Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію", — каже Козляк.

Це дозволяє розставити крапки над "і" навіть тоді, коли співвласники категорично не можуть домовитися між собою.

