Україна
Есть риски — какую бумагу надо проверить владельцам недвижимости

Есть риски — какую бумагу надо проверить владельцам недвижимости

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:05
Потеря недвижимости из-за документа — что обязательно надо проверить владельцам
Мужчина с документами. Фото: Freepik

Многие владельцы недвижимости до сих пор считают, что бумажный договор купли-продажи или свидетельство о приватизации автоматически защищают имущество. Однако в 2026 году ключевое значение имеет не архивный документ, а наличие актуальной записи в электронном реестре. Именно цифровые данные определяют, кого государство признает владельцем.

Как указано в законе Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", государственная регистрация прав является обязательной. То есть, пока вы не внесли данные в систему, юридически вы как бы "невидимка" для многих государственных процессов.

Читайте также:

Что следует понимать о Государственном реестре

Если вы покупали или оформляли недвижимость до 2013 года, ваши документы, скорее всего, лежат только в бумажных архивах БТИ.

"Права на недвижимое имущество, возникшие до 1 января 2013 года, признаются действительными", — сказано в законе.

Но есть одно большое "но". Без электронной записи вы столкнетесь с глухой стеной, когда захотите:

  • быстро продать или подарить имущество;
  • оформить наследство без бюрократического ада;
  • получить компенсацию в случае уничтожения или повреждения жилья.

Выписка из реестра недвижимости как главный документ

Единственным универсальным подтверждением права собственности сегодня является выписка из ГРРП. Его можно получить через портал "Дія" или у нотариуса. Именно этот документ используют банки, суды и государственные органы.

Кроме того, поскольку "вмешательство в работу Государственного реестра прав влечет за собой ответственность", мошенники чаще всего работают с объектами без цифрового следа. Поэтому проверка реестра - это базовый инструмент безопасности.

Ранее мы рассказывали, могут ли забрать жилье, если квартиры нет в Государственном реестре вещных прав. А также, что нужно для подтверждения права собственности на кладовку.

недвижимость жилье квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
