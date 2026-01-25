Потеря недвижимости из-за документа — что обязательно надо проверить владельцам

Есть риски — какую бумагу надо проверить владельцам недвижимости
Многие владельцы недвижимости до сих пор считают, что бумажный договор купли-продажи или свидетельство о приватизации автоматически защищают имущество. Однако в 2026 году ключевое значение имеет не архивный документ, а наличие актуальной записи в электронном реестре. Именно цифровые данные определяют, кого государство признает владельцем.
Как указано в законе Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений", государственная регистрация прав является обязательной. То есть, пока вы не внесли данные в систему, юридически вы как бы "невидимка" для многих государственных процессов.
Что следует понимать о Государственном реестре
Если вы покупали или оформляли недвижимость до 2013 года, ваши документы, скорее всего, лежат только в бумажных архивах БТИ.
"Права на недвижимое имущество, возникшие до 1 января 2013 года, признаются действительными", — сказано в законе.
Но есть одно большое "но". Без электронной записи вы столкнетесь с глухой стеной, когда захотите:
- быстро продать или подарить имущество;
- оформить наследство без бюрократического ада;
- получить компенсацию в случае уничтожения или повреждения жилья.
Выписка из реестра недвижимости как главный документ
Единственным универсальным подтверждением права собственности сегодня является выписка из ГРРП. Его можно получить через портал "Дія" или у нотариуса. Именно этот документ используют банки, суды и государственные органы.
Кроме того, поскольку "вмешательство в работу Государственного реестра прав влечет за собой ответственность", мошенники чаще всего работают с объектами без цифрового следа. Поэтому проверка реестра - это базовый инструмент безопасности.
