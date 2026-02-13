Орендарів виселять з житла без попередження — кого стосується у 2026 році

Люди з коробками. Фото: Freepik

В Україні оренда житла дедалі рідше тримається на усних домовленостях. Там, де немає договору або системно порушуються умови, ризик раптового переїзду стає цілком реальним. Водночас власник не має права діяти свавільно.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Це означає, що самостійна заміна замків незаконна.

Реклама

Читайте також:

Розірвання договору оренди житла за законом

Найуразливіші ті, хто винаймає квартиру без письмового договору. У разі конфлікту довести право користування складно, а власник може наполягати, що в приміщенні перебувають сторонні особи.

Окрема ситуація — борги. Стаття 825 Цивільного кодексу України передбачає, що наймодавець має право вимагати розірвання договору, якщо плата не вноситься понад шість місяців при довгостроковій оренді або більш як двічі поспіль при короткостроковій.

Фактично після другого прострочення власник може звертатися до суду без тривалих попереджень.

Найчастіші підстави для виселення:

системна несплата оренди;

використання житла не за призначенням;

псування майна;

створення загрози для сусідів.

Виселення за порушення правил проживання

Якщо квартира перетворюється на склад, офіс або місце регулярних гучних заходів, це вже порушення умов користування. Закон дозволяє розірвати договір, коли наймач "руйнує або псує житло" чи використовує його не за призначенням.

У 2026 році суди дедалі частіше враховують акти ОСББ, фото та відео як докази.

Щоб не опинитися в зоні ризику, варто:

укладати письмовий договір;

зберігати підтвердження оплат;

дотримуватися правил користування житлом.

Що буде з цінами на оренду житла у 2026 році

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, ринок оренди йде вгору. Основний "двигун" цін — гострий дефіцит вільних квартир на тлі великого напливу студентів та фахівців у великих містах.

У 2026-му орендарям варто готуватися до чергового подорожчання на 10–-20%. Втім, стрибок буде не таким різким, як раніше: ринок поступово підлаштовується під нові реалії та реагує на сезонність.

Як повідомлялось, в Україні розпочинається кардинальне оновлення житлової політики, яке запроваджує механізм "оренди з правом викупу". Згідно з новим законом №12377, підписаним президентом, громадяни зможуть з часом стати власниками орендованих квартир без будь-яких прихованих переплат.

Також ми розповідали, що попри тривоги та проблеми зі світлом, київська оренда ніби ігнорує зовнішній хаос. Замість очікуваного затишшя, ринок демонструє дивну стійкість: ціни продовжують повзти вгору, створюючи враження, що столична нерухомість існує в якомусь власному, паралельному світі.