єОселя — яку житлову нерухомість не можна купити за пільговою іпотекою

В Україні програма "єОселя" дійсно стала порятунком для тисяч українських родин, але на практиці підбір житла часто перетворюється на квест. Багато хто розчаровується вже на етапі огляду квартири, коли з’ясовується, що банк просто не дасть під неї гроші.

Хоча на сайті програми "єОселя" викладені усі вимоги, є нюанси, які часто залишаються "між рядків".

Який рік будівництва дозволений у єОселі

Найбільше відмов трапляється саме через рік будівництва. Якщо ви претендуєте на загальну програму під 7%, про "вторинку" в класичному розумінні можна забути.

Будинок має бути новим — не старше трьох років з моменту введення в експлуатацію. Тобто, умовні "панельки" 90-х чи навіть нульових років сюди вже не потрапляють.

Для пільговиків (під 3%) умови лояльніші, але теж мають чіткий ліміт — в обласних центрах житло не може бути старшим за 10 років. У менших містечках правила дещо розмиті, і формально обмежень по роках немає.

Але не варто радіти завчасно: банки мають власні критерії "ліквідності". Якщо будинок у жахливому технічному стані, вам відмовлять, навіть якщо за законом він проходить.

Яка площа житла не фінансується єОселею

єОселя — це соціальна ініціатива, а не фінансування розкоші. Тому держава чітко обмежує площу. На сьогодні орієнтири такі: 115,5 кв. м для квартир та 125,5 кв. м для приватних будинків.

Проте є важлива деталь щодо складу сім'ї. Розрахунок йде за формулою: 52,5 ев. м на одну особу + по 21 ев. м на кожного наступного члена родини.

Все, що зверху — ви оплачуєте з власної кишені як перший внесок. Якщо ж площа квартири критично перевищує нормативи, банк, скоріш за все, взагалі не візьме такий об'єкт у заставу.

Які юридичні обмеження діють у програмі "єОселя"

Навіть якщо будинок новий і площа ідеальна, існують прямі заборони, які неможливо обійти:

Пам’ятки архітектури. Красивий фасад у центрі міста може стати причиною відмови. Кредитувати таке житло заборонено законом. Специфічні об'єкти. Жодних кімнат у гуртожитках чи будинків на землях "під садівництво" (якщо вони не оформлені належним чином). Технічні нюанси. Будь-яке неузаконене перепланування — це "червоне світло". Якщо власник зніс несучу стіну або об'єднав балкон з кімнатою без документів, банківський оцінювач це одразу помітить.

Тому перш ніж вносити завдаток, попросіть у продавця техпаспорт та витяг з реєстру прав. Краще витратити вечір на перевірку документів, ніж тижні на очікування погодження об’єкта, який завідомо не проходить за вимогами.

Раніше ми розповідали, які додаткові платежі потрібно врахувати тим, хто оформлює іпотеку за єОселею. А також, скільки ще часу буде працювати ця програма в Україні.