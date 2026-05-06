єОселя для військових: рейтинг банків, які видали найбільше кредитів

Головна Ринок нерухомості єОселя для військових: в яких банках видають найбільше кредитів

Дата публікації: 6 травня 2026 17:31
Українські військові та гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Державна програма доступної іпотеки "єОселя" продовжує набирати обертів, особливо для військових та силовиків. Обсяги кредитування зростають, а попит залишається стабільно високим. 

Дані за квітень 2026 року показують чітких лідерів серед банків, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт оператора програми — компанії "Укрфінжитло".

Рейтинг банків за видачею єОселі військовим

За результатами минулого місяця беззаперечним лідером став Ощадбанк, який допоміг оселитися 114 родинам військових. 

Другу сходинку впевнено тримає Укргазбанк (UGB), видавши 71 кредит, а замикає трійку ПриватБанк із показником у 63 угоди. 

Також активно працювали Sky Bank та Sense Bank, що сукупно профінансували понад 60 нових осель. 

Менші обсяги показали Глобус, Кредит Дніпро та Таскомбанк, проте вони також залишаються важливими гравцями на ринку.

 

єОселя для військових: в яких банках видають найбільше кредитів - фото 1
Які банки видали найбільше кредитів військовим у квітні. Графіка: Укрфінжитло

Скільки видали кредитів за єОселею

За квітень 2026 року захисники та силовики отримали 335 кредитів на суму понад 658 мільйонів гривень. Але динаміка не збавляє обертів: за останній тиждень власний дах над головою здобули 210 сімей. Окрім військових, програмою активно користуються внутрішньо переміщені особи та медики. 

При цьому 129 кредитів було видано на житло на первинному ринку нерухомості, зокрема 63 кредити — на квартири в будинках на стадії будівництва. 

Всього з початку 2026 року банки вже видали майже 3 тисячі кредитів на суму понад 5,7 мільярда гривень. Якщо ж дивитися на весь час роботи проєкту, то власниками квадратних метрів стала 25 561 родина. 

Перший внесок за єОселею

Попри функціонування державних ініціатив, іпотека в Україні залишається недосяжною розкішшю для переважної частини населення через жорсткі умови кредитування. Ключовою проблемою є обов’язковий стартовий капітал, наголосив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

"Перший внесок має бути... Я вважаю, що все ж таки перший внесок 10% люди мають внести", — підкреслив він, додаючи, що такий підхід гарантує відповідальне ставлення до позики.

В такий спосіб держава прагне забезпечити не просто роздачу ресурсів, а повноцінне партнерство, адже, як зауважив політик, "це має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті". Такий механізм, хоч і обмежує кількість учасників "єОселі", покликаний зробити систему іпотеки більш стійкою та прозорою для ринку, впевнений політик.

Як повідомляли Новини.LIVE, перегляд нормативів вартості квадратного метра в Україні миттєво скоригував умови кредитування за програмою "єОселя". Оскільки встановлені ліміти безпосередньо обмежують граничну ціну житла, багатьом позичальникам доведеться шукати скромніші варіанти або готувати більший перший внесок. 

Також Новини.LIVE розповідали, що для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів критично важливим стало питання комбінування різних видів державної допомоги при купівлі нерухомості. Відтепер житловий сертифікат офіційно дозволено використовувати як початковий внесок за іпотекою "єОселя", що значно розширює можливості для придбання власного дому вже цього травня. 

іпотека єОселя українські військові
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
