Ціну квадратного метру за єОселею оновили: як це вплине на покупців

Будинок у Києві.

Після оновлення вартості будівництва житла в Україні автоматично змінились і правила гри для учасників програми "єОселя". Нові показники вже впливають на максимальну ціну, за яку можна придбати квартиру. Це означає, що частині покупців доведеться переглянути свої очікування.

А іншим навпаки відкриється більше варіантів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на оператора державної іпотеки Укрфінжитло.

Гранична вартість квадратного метра за єОселею

Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові показники опосередкованої вартості будівництва. Для звичайного покупця це означає лише одне — ліміти фінансування стали вищими.

Гранична вартість житла у програмі "єОселя" формується просто — опосередковану ціну множать на два. Саме цей показник визначає верхню межу, яку профінансує держава.

Є ще одне важливе правило: реальна ціна квартири може перевищувати ліміт, але не більше ніж на 10%. Якщо різниця більша — таке житло вже не підпадає під програму. Тому навіть незначне підвищення базових показників змінює список доступних об’єктів.

Нові ціни по регіонах за єОселею

Найвищі ліміти традиційно залишаються у великих містах і прифронтових регіонах з дорожчим будівництвом.

Наприклад, опосередкована вартість у Києві тепер складає 31 115 грн, що автоматично піднімає граничну ціну до 62 230 грн за метр. Якщо ви приглядаєтеся до передмістя, то в Київській області ліміт встановлено на рівні 53 180 грн.

Водночас у західних і центральних регіонах ціни нижчі, але теж помітно зросли порівняно з попередніми значеннями. Наприклад, у Харкові та Донецькій області (де дозволяє безпекова ситуація) граничні ціни тримаються на рівні майже 56 000 грн.

Західні регіони, зокрема Львівщина, зафіксували планку на позначці 52 956 грн. Натомість найбюджетніші варіанти наразі можна знайти на Кіровоградщині чи Закарпатті, де ліміти коливаються в межах 45-46 тисяч грн за квадратний метр.

Що зміниться для покупців житла

Нові цифри — це не просто статистика, а прямий вплив на ваш перший внесок. Якщо обрана вами квартира коштує дорожче за встановлений ліміт (+10%), різницю доведеться покривати самостійно понад обов’язковий аванс.

Зростання лімітів також має подвійний ефект. З одного боку, стає легше знайти житло, яке відповідає умовам програми. З іншого — ринок швидко реагує, і забудовники можуть піднімати ціни під нові межі. У підсумку вигода залежить від конкретного об’єкта та моменту покупки.

Як повідомляли Новини.LIVE, програма "єОселя" залишається ключовим драйвером ринку нерухомості: до квітня 2026 року видано вже понад 25 тисяч кредитів на суму понад 43,5 млрд грн. Масштаби інвестицій вражають, проте особливої уваги заслуговує географія попиту, яка є найкращим індикатором того, де саме українці сьогодні бачать своє майбутнє.

програма "єОселя" залишається ключовим драйвером ринку нерухомості: до квітня 2026 року видано вже понад 25 тисяч кредитів на суму понад 43,5 млрд грн.