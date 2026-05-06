єОселя для военных: рейтинг банков, которые выдали больше всего кредитов

Государственная программа доступной ипотеки "єОселя" продолжает набирать обороты, особенно для военных и силовиков. Объемы кредитования растут, а спрос остается стабильно высоким.

Данные за апрель 2026 года показывают четких лидеров среди банков, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет оператора программы — компании "Укрфинжитло".

Рейтинг банков по выдаче єОсели военным

По результатам прошлого месяца безоговорочным лидером стал Ощадбанк, который помог поселиться 114 семьям военных.

Вторую строчку уверенно держит Укргазбанк (UGB), выдав 71 кредит, а замыкает тройку ПриватБанк с показателем в 63 сделки.

Также активно работали Sky Bank и Sense Bank, которые совокупно профинансировали более 60 новых домов.

Меньшие объемы показали Глобус, Кредит Днепр и Таскомбанк, однако они также остаются важными игроками на рынке.

Какие банки выдали больше всего кредитов военным в апреле. Графика: Укрфинжилье

Сколько выдали кредитов по єОселе

За апрель 2026 года защитники и силовики получили 335 кредитов на сумму более 658 миллионов гривен. Но динамика не сбавляет оборотов: за последнюю неделю собственную крышу над головой получили 210 семей. Кроме военных, программой активно пользуются внутренне перемещенные лица и медики.

При этом 129 кредитов было выдано на жилье на первичном рынке недвижимости, в том числе 63 кредита - на квартиры в домах на стадии строительства.

Всего с начала 2026 года банки уже выдали почти 3 тысячи кредитов на сумму более 5,7 миллиарда гривен. Если же смотреть на все время работы проекта, то владельцами квадратных метров стала 25 561 семья.

Первый взнос за єОселей

Несмотря на функционирование государственных инициатив, ипотека в Украине остается недосягаемой роскошью для большей части населения из-за жестких условий кредитования. Ключевой проблемой является обязательный стартовый капитал, отметил председатель финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

"Первый взнос должен быть... Я считаю, что все же первый взнос 10% люди должны внести", — подчеркнул он, добавляя, что такой подход гарантирует ответственное отношение к займу.

Таким образом государство стремится обеспечить не просто раздачу ресурсов, а полноценное партнерство, ведь, как отметил политик, "это должен быть не подарок, это должно быть их совместное участие в этом проекте".

Такой механизм, хоть и ограничивает количество участников єОсели, призван сделать систему ипотеки более устойчивой и прозрачной для рынка, уверен политик.

