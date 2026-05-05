Житловий ваучер та єОселя: чи можна використати сертифікат як перший внесок

Родина серед коробок.

Питання поєднання державних програм підтримки житла залишається одним із найактуальніших для ВПО та ветеранів. У травні 2026 року з’явилися чіткі роз’яснення щодо використання житлового ваучера разом з іпотекою. Йдеться насамперед про програму "єОселя" та можливість закрити перший внесок.

Таким чином з'явилися нові варіанти для придбання житла, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь компанди "Дії" в соцмережі Threads.

"Так, ваучером ви можете погасити іпотеку (у тому числі на сплату першого внеску або погашення платежу за іпотечним кредитом)", — наголосили фахівці.

Тобто обмежень на такий формат використання немає. Головне — попередити менеджера ще на етапі першої консультації.

Як використати ваучер для єОселі

Процедура виглядає максимально прозоро. Спочатку ви обираєте об’єкт (квартиру або забудовника, де збираєтесь взяти іпотеку) і отримуєте від них згоду на використання ваучера.

"Потрібно звернутись до банку або забудовника та повідомити, що ви хочете погасити перший платіж за допомогою житлового ваучера", — зазначили в Дії.

Далі включається робота нотаріуса. Як тільки угоду завірять і дані з’являться в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), процес переходить у фінальну стадію.

"Варто очікувати зарахування коштів протягом 5 робочих днів на іпотечний рахунок", — повідомили в Дії.

Що ще треба знати про єОселю

Хоча іпотека "єОселя" залишається на слуху як головний інструмент купівлі житла, її практичне застосування суттєво розходиться з рекламними гаслами, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Багато українців опинилися в ситуації, коли реальний поріг входу стає непідйомним через приховані фінансові нюанси та обмежений вибір нерухомості.

"Перший внесок, який по факту, попри обіцяні 10-15%, для різних категорій сягає 30%", — зауважує Берещак.

Така розбіжність виникає через обережність банків та занижену оціночну вартість об’єктів, що змушує покупців шукати додаткову готівку. Експертка переконана, що саме тому програма поки не стала повноцінним драйвером ринку, адже очікування людей розбиваються об сувору банківську реальність.

