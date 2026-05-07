єОселя: як часто позичальникам треба подавати довідку про фінансовий стан

Державна програма доступного кредитування "єОселя" дозволила тисячам українців отримати власні квадратні метри, проте після підписання договору взаємодія з банком не закінчується. Багато хто помилково вважає, що достатньо лише вчасно вносити щомісячні платежі, забуваючи про критично важливу умову — щорічний звіт про фінанси.

Але ваша платоспроможність має залишатися під контролем фінустанови протягом усього терміну іпотеки.

Документи для підтвердження доходів

Щороку потрібно надати один із документів, що підтверджує дохід. Для найманих працівників ідеальним варіантом є довідка ОК-7, яку можна за хвилину витягнути з порталу "Дія".

Якщо ж ви працюєте офіційно в компанії, підійде паперовий оригінал довідки з роботи за останні пів року.

ФОПи мають подати декларацію або довідку ДРФО. Головне, щоб документ був свіжим і датованим саме тим місяцем, коли ви звітуєте перед банком.

Документи треба надати не пізніше 20-го числа того місяця, що йде перед місяцем видачі вашого кредиту. Наприклад, якщо ви підписали папери в травні, то кожного наступного року до 20 квітня звіт має бути у банку.

Перевірка платоспроможності позичальника

Процедура подачі максимально спрощена завдяки цифровізації. Електронні довідки з Дії можна просто надіслати на пошту банку.

Якщо ж у вас на руках паперовий оригінал з печаткою, доведеться завітати до відділення особисто. Після відправки скан-копій обов’язково дочекайтеся зворотного зв’язку від менеджера, який підтвердить, що дані прийняті та перевірка фінансового стану пройшла успішно.

Який штраф за непідтвердження доходів

За порушення передбачена фінансова відповідальність. Якщо ви запізнилися хоча б на день, Sense Bank автоматично нарахує штраф у розмірі 0,2% від усієї суми заборгованості.

І цей штраф не є одноразовим — він буде додаватися до вашого платежу щомісяця, поки ви нарешті не надасте потрібну довідку.

