єОселя без першого внеску: хто з українців може оформити іпотеку у 2026 році

Програма "єОселя" у 2026 році залишається одним із ключових способів придбати житло в кредит. Більшість українців переконані, що без першого внеску це неможливо. Проте існують винятки, які змінюють правила гри.

У деяких випадках стартові витрати справді можна обійти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на будівельну компанію ТОВ "Відважних".

Чи можна оформити єОселю без першого внеску

Фахівці підтверджують: оформити кредит без власних коштів реально, але не для всіх. Частина банків враховує державну компенсацію як перший внесок. Фактично це означає, що позичальник не платить стартові 20%, хоча формально вони враховані в угоді.

Схема виглядає так: держава покриває частину вартості житла, а банк зараховує ці кошти як внесок. Найчастіше це доступно для військових, медиків, педагогів та інших визначених категорій. Важливо, щоб житло відповідало вимогам програми та банку.

Банки ретельно перевіряють дохід, кредитну історію та стабільність роботи.

акож можуть діяти обмеження щодо вартості квартири та регіону. Не всі банки погоджуються на таку схему, тому умови потрібно уточнювати окремо.

Що ще варто знати про єОселю

Попри високий інтерес до програми "єОселя", реальні умови кредитування часто стають холодним душем для потенційних покупців, наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

"Наразі ця ініціатива поки не стала повноцінним драйвером ринку через суворі банківські обмеження та додаткові витрати", — зауважує вона..

Головною перепоною є невідповідність між маркетинговими обіцянками та суворими вимогами фінансових установ.

"Перший внесок, який по факту, попри обіцяні 10-15%, для різних категорій сягає 30%", — підкреслює Берещак, вказуючи на значний розрив між теорією та практикою.

Через занижену оціночну вартість об'єктів українцям доводиться шукати набагато більше готівки, ніж планувалося спочатку. У результаті багато родин змушені відмовлятися від угоди, оскільки їхній вибір суттєво звужується до специфічних варіантів на ринку. Таким чином, замість очікуваної доступності, іпотека перетворюється на складний фінансовий квест із прихованими переплатами.

Як повідомляли Новини.LIVE, для багатьох українців єОселя залишається ледь не єдиним шансом на власні квадратні метри, а подекуди іпотеку можна зробити фактично безвідсотковою. Це стає можливим завдяки місцевій владі, яка з власних бюджетів компенсує частину кредиту, створюючи для позичальника ефект "нульової ставки". Щоправда, такі пільгові програми діють лише в окремих громадах, тож умови фінансування напряму залежать від регіону.

Також Новини.LIVE розповідали, що програма "єОселя" залишається ключовим механізмом для купівлі доступної нерухомості, проте навколо пільг для ветеранів у 2026 році виникло чимало міфів. Зокрема, наявність посвідчення УБД ще не гарантує отримання кредиту під 3%, оскільки реальні вимоги є набагато суворішими, ніж прийнято вважати.