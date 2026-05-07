єОселя: как часто заемщикам надо подавать справку о финансовом состоянии

Государственная программа доступного кредитования "єОселя" позволила тысячам украинцев получить собственные квадратные метры, однако после подписания договора взаимодействие с банком не заканчивается. Многие ошибочно полагают, что достаточно лишь вовремя вносить ежемесячные платежи, забывая о критически важном условии — ежегодном отчете о финансах.

Но ваша платежеспособность должна оставаться под контролем финучреждения в течение всего срока ипотеки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sense Bank.

Документы для подтверждения доходов

Ежегодно нужно предоставить один из документов, подтверждающий доход. Для наемных работников идеальным вариантом является справка ОК-7, которую можно за минуту вытянуть с портала "Дія".

Если же вы работаете официально в компании, подойдет бумажный оригинал справки с работы за последние полгода.

ФОПы должны подать декларацию или справку ГРФЛ. Главное, чтобы документ был свежим и датированным именно тем месяцем, когда вы отчитываетесь перед банком.

Документы надо предоставить не позднее 20-го числа того месяца, который идет перед месяцем выдачи вашего кредита. Например, если вы подписали бумаги в мае, то каждый следующий год до 20 апреля отчет должен быть в банке.

Проверка платежеспособности заемщика

Процедура подачи максимально упрощена благодаря цифровизации. Электронные справки из Дії можно просто отправить на почту банка.

Если же у вас на руках бумажный оригинал с печатью, придется посетить отделение лично. После отправки скан-копий обязательно дождитесь обратной связи от менеджера, который подтвердит, что данные приняты и проверка финансового состояния прошла успешно.

Какой штраф за неподтверждение доходов

За нарушение предусмотрена финансовая ответственность. Если вы опоздали хотя бы на день, Sense Bank автоматически начислит штраф в размере 0,2% от всей суммы задолженности.

И этот штраф не является одноразовым — он будет добавляться к вашему платежу ежемесячно, пока вы наконец не предоставите нужную справку.

