єОселя — яку максимальну суму кредиту дають українцям у 2025 році

Питання максимальної суми кредиту за програмою "єОселя" зазвичай виникає одразу після рішення скористатися державною іпотекою. Від цього показника залежить не лише клас житла, а й район, місто та загальна стратегія купівлі. Сума формується індивідуально та ґрунтується на кількох взаємопов’язаних обмеженнях.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку максимальну сума кредиту за єОселею можно взяти українцям.

Ліміти по кредиту у програмі "єОселя"

Як зазначено в офіційних роз’ясненнях "Укрфінжитла" (оператор програми), єОселя працює за принципом соціальної доцільності, а не інвестиційної вигоди.

Обмеження за площею потрібні для того, щоб кредитування залишалося доступним саме для проживання. Зараз застосовується базова формула — 52,5 квадратного метра для одного позичальника та по 21 квадратному метру на кожного члена сім’ї.

Наприклад, сім’я з трьох осіб може претендувати на житло площею до 94,5 кв. м. Якщо квартира більша, різницю доведеться оплачувати власним коштом без пільгових умов.

Гранична вартість житла за єОселя

Другий ключовий фактор — максимальна ціна квадратного метра. Вона залежить від регіону та базується на опосередкованій вартості будівництва, яку публікує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Ці показники регулярно переглядаються з урахуванням ринку та регіональних коефіцієнтів.

Умовно всі міста поділяються на три групи:

великі обласні центри з найвищими лімітами;

міста середнього розміру з помірними обмеженнями;

інші населені пункти з базовою вартістю.

Банк множить допустиму площу на граничну ціну за квадратний метр — саме так формується максимальна оціночна вартість житла.

Доходи позичальника і платоспроможність

Навіть якщо квартира повністю відповідає нормативам, остаточне рішення залежить від доходів. Банки-партнери програми аналізують фінансову стабільність, рівень зарплати та наявні зобов’язання.

Фактична сума кредиту визначається за найменшим із трьох значень:

допустима вартість квартири;

сума після врахування першого внеску;

ліміт, який банк готовий надати з огляду на доходи.

Як розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, на формування цін на нерухомість наступного року впливатиме 5 основних факторів.

"Ціни на житло залежать від собівартості будівельних матеріалів, логістики та заробітних плат. Бо коли дорожчають матеріали, забудовники зазвичай перекладають це на покупця, що тисне вгору ціни на первинному ринку", — пояснила експертка.

Зазначимо, тепер мобілізовані військовослужбовці отримують право оформлювати кредит на житло під 3% у межах єОселі. Також ми розповідали, що кредитом єОселі вже скористалися 7% українців, тоді як 41% мають намір подати заявку пізніше.