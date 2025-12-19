єОселя — для кого из украинцев условия ипотеки являются самыми выгодными

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя" за время полномасштабной войны заметно изменилась. Она больше не является "универсальной" ипотекой для всех, а постепенно превратилась в адресный инструмент поддержки конкретных групп.

Как пояснил Новини.LIVE председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер, основа єОсели одинакова для всех.

"Базовый продукт, он один. єОселя — это 20 лет кредит со ставкой 7 процентов, которая меняется только после 10-го года", — подчеркнул он.

Кому ипотека єОселя выгодна больше всего

Самую низкую ставку — 3% годовых — государство закрепило за теми, кто непосредственно работает или служит на него. Речь идет не только о кадровых военных.

По словам Мецгера, программу целенаправленно сделали более льготной для отдельных категорий.

"Для военных, медиков, научных сотрудников мы сделали более льготную ставку — не 7 процентов, а 3", — подчеркнул он.

Именно для этих групп єОселя является наиболее финансово выгодной, ведь разница в ставке на длинной дистанции означает существенную экономию.

Какой первый взнос нужен по программе "єОселя"

Стандартный минимальный первый взнос в программе составляет 20%. Однако государство учло реальные жизненные обстоятельства отдельных заемщиков и ввело исключения.

Для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет условия смягчили:

минимальный первый взнос — 10%;

меньшая нагрузка на старте после покупки жилья.

Как объясняет Мецгер, логика проста — молодым людям сложно одновременно накопить взнос, сделать ремонт и обустроить жилье для жизни.

Можно ли купить старое жилье по єОселе

Одно из важнейших решений касалось внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых регионов. Для них разрешили покупать не только новостройки.

Сейчас в рамках программы можно приобрести жилье в возрасте до 20 лет, если речь идет о прифронтовых областях или людях со статусом ВПЛ. Это решение значительно расширило реальный выбор и сделало ипотеку доступной там, где новое жилье просто не строится.

Могут ли мобилизованные получить ипотеку по єОселе

Последние изменения стали одними из самых ожидаемых. Кабинет министров принял решение распространить льготную ставку 3% и на мобилизованных.

"Не только кадровые военные и контрактники смогут воспользоваться ипотекой под 3%. Мобилизованные также", — подчеркнул Мецгер.

По его словам, с 9 января мобилизованные смогут оформлять кредиты, а банки и системы сейчас проходят этап технической настройки.

Ранее мы рассказывали, какую максимальную сумму могут получить украинцы по ипотеке в єОсели. Также сообщалось, какое именно жилье можно купить по условиям єОсели.