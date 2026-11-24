Приватний будинок. Фото: pexels

Придбати власний будинок замість квартири українці можуть за державною програмою єОселя. Однак не кожна нерухомість підходить для пільгової іпотеки: діють обмеження щодо площі, віку та розташування об'єкта. Крім того, покупцям потрібно підготувати власні кошти не лише на перший внесок, а й на земельну ділянку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дія.

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Чи можна купити приватний будинок за єОселею

Державна програма доступного кредитування поширюється не лише на квартири, а й на приватні житлові будинки. Проте до таких об'єктів висувають окремі вимоги, які покупцеві потрібно перевірити ще до укладення угоди.

Зокрема, встановлені такі нормативи площі:

до 62,5 кв. м — для однієї людини;

до 83,5 кв. м — для сім'ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї;

загальна площа не може перевищувати 125,5 кв. м.

Також важливий вік будинку. Він залежить від категорії позичальника:

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військовослужбовці, силовики, медики, педагоги, науковці та ветерани можуть придбати будинок віком до 20 років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях. В інших регіонах для них доступні об'єкти віком до трьох років або ті, що будуються;

внутрішньо переміщені особи можуть придбати нерухомість віком до 20 років у регіонах, де працює програма;

для інших категорій громадян доступні будинки, які будуються, або об'єкти віком до трьох років.

Будинок має розташовуватися на території України, яка не належить до тимчасово окупованих територій або районів активних бойових дій. Дачні та садові будинки, а також нерухомість, що є пам'яткою архітектури, не підходять для придбання за цією програмою.

Які умови кредитування діють за програмою

Скористатися єОселею можуть платоспроможні громадяни України віком від 18 років. На момент повного погашення кредиту позичальнику має бути не більше 70 років.

Окремо перевіряють наявність іншої нерухомості у власності заявника та членів його сім'ї. Для участі в програмі площа наявного житла не повинна перевищувати встановлені нормативи:

52,5 кв. м — для однієї людини;

73,5 кв. м — для сім'ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї.

Для окремих категорій позичальників передбачена ставка 3% річних протягом перших десяти років кредитування, після чого вона становить 6%. Для інших учасників діють ставки 7% і 10% відповідно.

Максимальний строк кредитування — 20 років. Стандартний початковий внесок становить від 20% вартості нерухомості, а для молоді віком до 25 років включно — від 10%.

За що доведеться платити окремо під час купівлі будинку

Один із важливих нюансів програми стосується земельної ділянки. Її вартість не входить до суми кредиту за єОселею, тому покупець повинен розрахуватися за землю власними коштами до видачі кредиту.

Цю умову підтверджує Sense Bank у роз'ясненні щодо придбання приватних будинків за державною програмою.

Ще один момент — перевищення нормативної площі або вартості нерухомості. Якщо будинок дорожчий або більший за встановлені програмою показники, різницю потрібно покрити власними коштами через збільшення початкового внеску.

Водночас для житла віком до трьох років допускається перевищення нормативної площі не більш ніж на 10%. Для старших об'єктів така можливість не передбачена. Також діють граничні обмеження щодо вартості квадратного метра та загальної вартості житла.

Як оформити іпотеку на приватний будинок

Щоб скористатися програмою, потрібно подати заявку через застосунок Дія. Після цього заявник отримує пропозиції від банків-партнерів і обирає одну з них.

Далі фінансова установа перевіряє документи та платоспроможність майбутнього позичальника. Після попереднього погодження можна підбирати будинок, який відповідає вимогам програми, та надавати документи на нерухомість.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що з 2027 року умови програми єОселя зміняться для молоді та сімей. Зокрема, передбачене зменшення першого внеску для окремих категорій позичальників і перегляд відсоткових ставок. Також планують збільшити допустиму площу та вартість житла.

Під час оформлення єОселі покупцям потрібно мати гроші не лише на перший внесок. Додатково доведеться оплатити послуги нотаріуса, оцінку нерухомості, страхування та банківську комісію. У різних містах загальна сума власних коштів може суттєво відрізнятися.