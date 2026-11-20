Люди біля житлового будинку. Фото: УНІАН

Придбати квартиру чи будинок за державною програмою єОселя можна не в кожному випадку. Банки перевіряють не лише платоспроможність покупця, а й характеристики самої нерухомості. Значення мають площа, рік введення будинку в експлуатацію, місце розташування та навіть статус земельної ділянки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Ощадбанк.

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Яке житло можна придбати за єОселею

Державна програма дозволяє оформити іпотеку на квартиру або житловий будинок. Також можна придбати майнові права на квартиру в багатоквартирному будинку, який ще будується.

Нерухомість має розташовуватися на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій. Крім того, об'єкт не повинен належати до пам'яток архітектури.

Окремі обмеження стосуються віку будівлі. Вони залежать від категорії позичальника та регіону, де розташоване житло.

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Зокрема, для військовослужбовців, представників сил безпеки й оборони, медиків, педагогів, науковців та ветеранів діють такі вимоги:

у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях можна придбати житло віком до 20 років;

в інших областях та Києві нерухомість має бути не старшою за три роки або перебувати на етапі будівництва.

Для внутрішньо переміщених осіб допускається придбання квартири чи будинку віком до 20 років. Для інших громадян, які беруть участь у програмі, житло на вторинному ринку має бути не старшим за три роки.

Таким чином, навіть якщо квартира перебуває у хорошому стані та має привабливу ціну, її рік введення в експлуатацію може стати перешкодою для оформлення іпотеки.

Яку площу квартири чи будинку дозволяє єОселя

Ще один важливий критерій — загальна площа нерухомості. З 17 липня 2026 року діють оновлені нормативи, які враховують кількість членів сім'ї.

Для квартир передбачені такі обмеження:

52,5 кв. м — для однієї людини;

73,5 кв. м — для сім'ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого;

максимальна площа — 115,5 кв. м.

Для приватних будинків нормативи інші:

62,5 кв. м — для однієї людини;

83,5 кв. м — для сім'ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 кв. м — на кожного наступного члена сім'ї;

максимальна площа — 125,5 кв. м.

Водночас є нюанс: для нерухомості, введеної в експлуатацію не більше ніж три роки тому, допускається перевищення нормативної площі до 10%. Для старішого житла такого відхилення не передбачено.

Якщо площа або вартість квадратного метра перевищує встановлені нормативи, різницю покупець має покрити власними коштами в межах початкового внеску.

За яке житло не дадуть кредит

Окрім віку та площі, програма передбачає перелік об'єктів, які не можуть бути предметом іпотеки.

Зокрема, за єОселею не можна придбати:

дачний або садовий будинок;

нерухомість, яка є пам'яткою архітектури;

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання;

житловий будинок на земельній ділянці з невідповідним цільовим призначенням.

Якщо йдеться про приватний будинок, земельна ділянка під ним має перебувати у власності власника нерухомості. Тому перед вибором такого об'єкта варто перевірити не лише документи на будівлю, а й правовий статус землі.

Також діють обмеження щодо вартості. Ціна квадратного метра не повинна перевищувати граничну вартість, визначену на основі опосередкованої вартості спорудження житла в регіоні та збільшену вдвічі. Відхилення від установленої межі допускається не більше ніж на 10%.

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